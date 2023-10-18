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250 öğrenci Atatürk'ün imzasını attı

250 öğrenci Atatürk'ün imzasını attı
18 Ekim 2023 Çarşamba

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

<p>İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.</p>
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

<p>Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.</p>
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Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.

<p>Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.</p>
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

<p>Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, 'Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor.' dedi.</p>
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Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, 'Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor.' dedi.
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