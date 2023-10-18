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'TARİHİN EN PAHALI KADROSU'

'Trabzonspor tarihinin en pahalı, en yüksek bütçeli kadrosu dediniz. Ben oyuncu tespitini yaparım, ben oyuncunun rakamını, bütçesini bilmem. Ben hatta koruyucuyumdur. Evrakları oradadır. 20 milyon euro'luk bir satış yaptık. 9.5 milyon euro'ya altyapı oyuncusu sattık. Cornelius, 'ailevi sorunlarım var, gideceğim.' dedi. Onun dışındaki mukaveleler nasıl yapıldı, ne oldu ben bilemem. Bu oyuncuların hepsi milli takım oyuncuları ve iyi oyuncular. Bazen organizasyon uymaz. Adaptasyon olmayabilir. Kulüp de bunla ilgili bütçesini ayarlıyorsa buna saygı duymak lazım. Ben kurumun ne kadar değerli olduğunu çok net bilenlerden birisiyim. Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki bu paraları ben vermişim gibi. Bu paralara olmaz bu oyuncu dediğim olmuştur. Mukaveleyi ben yapmam, profesyonel işlerdir. Detayları da bilmem. Kimse Trabzonspor'dan büyük değildir. Marka ve büyük olan Trabzonspor'dur. Herkes buna saygı duymalı ve hizmet etmeli. Hastalıklı yapı sözüm oyun içindir. Zaten kadronun yüzde 50'si değişmiş, biz de oyunu değiştirmeye çalışacağız.'