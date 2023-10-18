Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
FİLİSTİN MESAJI
'Dünyanın yaşadığı hassasiyeti, İsrail - Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Dünden beri bu konuyla ilgili canım sıkkın.'
'EN GÜZEL GÜNLERİM BURADAYDI'
'Bu hafta müsabakalar tekrar başlayacak, karşılıklı bilgilendirme yapmak açısından iyi olacak. 2 sene 4 ay, toplamda 28 ay Trabzonspor'da görev yaptım. Hayatımın belki de en güzel günlerini, duygularını hep beraber yaşadık. İlk senemizde Avrupa kupalarına katıldık, o arada 1 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için bir planlama yaptık. Deneyimli bir takım kurduk. Planladığımız hedefimize, Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kazandık.'
'PLANLAMALARI YAPTIK'
'İkinci sene bir takım hedeflere gidebilmek için planlamalar yaptık. Şampiyonluklardan bir sonraki senelerde yaşanan dalgalanmalara hep beraber yakalandık. Süper Kupa'yı kazandık, lige 2'de 2 yaparak başladık. Süper Kupa'da Hamsik'i, sonrasında ikinci hafta Visca'yı, dördüncü hafta Dorukhan'ı kaybettik. Şampiyonlar Ligi öncesi bu tür sakatlıklar yaşadık.'
'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'
'Şampiyon olduğumuz sene en önemli potansiyel, satabileceğimiz tek oyuncu Ahmetcan'ı Ajax'a sattık. Sonrasında yapılan transferler, sonuçların inişli çıkışı olması... Ancak, 28 ay taraftarımızın, şehrimizin, yakaladığımız enerjinin, başarıların... Şehre geldiğimizde söylediğim gibi, yeni gelmedik geri geldik. Bu şehre, bu takıma, bu enerjiye inandığım için, tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım.'
AVCI'NIN EKİBİ
'Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bir önceki ekipten Orhan Hoca vardı, o 9 sene bizimle beraberdi. Şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Teknik direktör olarak devam edecek. Yaşar Hoca benimle beraberdir, İstanbul'daki üniversitede dersleri var. Bana oradan destek verecek. Egemen Korkmaz vardı, yine bizimle beraber devam edecek. Mustafa Sarp, daha evvel takip ettiğimiz, oyuna kendini veren, gelişime açık bir futbol adamı. Analiz ekibinde Serdar var. Genç milli takımlardan oyuncum, akademili. Bütün enerjisini bize verecek.'
'NEREDE KALMIŞTIK?'
'Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var.'
'YAN PAS GERİ PAS'
Abdullah Avcı: 'Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğiz. Taktik konularıyla ilgili kendini yoran, çalışmalar yapan birisiyim. 2014'te yurt dışında analiz programlarıyla çalışmalar yaptım. 2021/22 sezonu şampiyonluk, 2022/23 kötü dediğimiz, sonuçların dalgalı olduğu benim ayrıldığım süreye kadar Mart 10'a kadar ayrıldığım sürece kadar Trabzonspor rakip ceza alanına dikine pasta birinci sırada.'
'DAHA ŞİDDETLİ PAS YAPACAĞIZ'
'Avrupa'da şampiyon olan takımlar... Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Fransa'da PSG, İtalya'da Napoli... Yan pasta birinci, dikine pasta birinci bu takımlar. Dikine pas atmak için yan pas yapmak zorundasın. Çünkü, boşluğu bulmak zorundasın. Eleştirileri biliyorum. Veriyi önünüze koyuyorum. Büyük takımlar, topu domine ederler. Bunu daha hızlandırmak, kaybettiği yerde almak, topa daha sahip olmak... Bunu oyuncu profilleri belirleyecek. Daha hızlı, daha şiddetli pas yapacağız.'
'OLUMLU ŞEYLER VARDIR'
'Maçları bir futbol adamı olarak takip ettik. Nenad Bjelica, Trabzonspor'a hizmet etmiştir. Buraya hizmet eden değerlidir. Olumlu anlamda muhakkak bir şeyler bırakmıştır. Tespitlerimiz var. Trabzonspor nasıl oynamalı? Oyuncuların yüzde 55'i beraber çalıştığım, yüzde 45'i tanımaya çalıştığım oyuncular. Oyuncular hangi verilerde daha iyiler? Gelen transferlerin analizini çıkarmaya çalışıyorum. Marek Hamsik ve Jose Sosa önemli oyunculardır. Şu anki mevcutu konuşmak, devre arasında ve sene sonunda ne yapacağı bunlara bakmak lazım. Olumlu transferler var. Grup enerjisi, değişimlerde yukarı çıkar. Antrenmanlarda çok iyi cevaplar da veriyorlar. Maç kazandıkça, kazanma alışkanlığını yakaladıkça daha yukarı çıkacak diye düşünüyorum.'
'ÇOK GÜZEL DUYGULAR YAŞADIK'
Trabzonspor'da hep beraber çok güzel duygular yaşadık. Ben şampiyonluğu, sonrasına denize çıktığımız süreci hiç unutamıyorum. Doğru organizasyonla, pragmatik bir şekilde devreye sokmaya çalışacağız. Yeni söylemler olacak. Başarı bir sonuç değil, bir süreçtir. Biz adım adım, en iyi şekilde gideceğiz. Bizim, bu yörenin duyguları yoğun oluyor, bunu dengeleyeceğiz. Daha agresif, daha yoğun bir takım oluşturmaya çalışacağım.
'HEDEFLERİMİZ BİTMEDİ!'
2 sene 4 ay rekorlar kırıldı, kupalar kazanıldı. Trabzonspor'un tarihinde birçok kupası var. Doğru planlama yaparsan, bunun hem ligde hem Avrupa'da iyi işler yaparsın. Sonuçlar bazen inişli çıkışlı olur. Bende baskı yok. Gerçekleştirdiklerimiz var. Taraftar her zaman destek oldu, teşekkür ederim. Pazartesi akşamından itibaren desteğe devam etsinler. Onlarla beraber başardık. Beraber hücum yaptık, beraber savunma yaptık. Trabzonspor kazandığında bu şehir mutlu oluyor. Trabzonspor'un da, benim de hedeflerimiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de...'
'G.SARAY, F.BAHÇE'
Fenerbahçe ve Galatasaray iyi kadrolar, yüksek maliyetli kadrolar kurdular. Kırılmalar olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayıp nerelere taşıyacak bu bizi... 20/21 sezonunda takım 17'inciydi, 4'üncü olduk. 7 maç üst üste seri yakaladık, neredeyse yukarı yapışıyorduk. Bunu kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim. Türkiye Kupası var, çok önemli hedef. Gelecek senenin de planlamasını yapalım. Trabzonspor, en tepeye oynamak için bugünden itibaren planlamasını yapacak.
KÖSTEBEK SORUSUNA CEVAP
'Geçen sene takım içinde köstebek var falan dediniz. Aynı tehlike yine seziyor musunuz?'
'Köstebek demedim. Bu biraz ağır kelime. Şöyle dedim, herkes Trabzonspor'a hizmet etmek için var. Bu hizmet, en iyi şekilde kuruma yapılır, bireylere değil. Bu yönetimin alacağı bir karardır. Duygularımı, yaşadıklarımı anlatırım ve yönetim bir karar alır, saygı gösteririz. Geldim kulübün içine girdiğimde ayrılmamış hissettim. Alışkanlığımız, yaşanmışlığımız var. Bu kelimeyi kullanmayalım. Kuruma hizmet, tüm profesyonellerin yapması gerekendir. Marka Trabzonspor'dur, bireylere çalışmıyoruz.'
'ÇOK CİDDİ BİR MAÇ'
'Hastalıklı durum tanımlamasını oyun anlamında söyledim. Birçok şeyi, oyunu, oyuncuyu, formasyonları değiştiriyorum. Çok ciddi bir maç kazanıyoruz, ertesi hafta olumsuz sonuç alıyorduk. O günden buraya çok şey sorguladık. Şampiyonluktan sonrasını bugün Napoli de yaşıyor. Belki de fazla özgüven... Alınan oyuncular, kötü oyuncular değildi, hepsi milli takım oyuncularıydı. Organizasyon bir şekilde oturmadı. Mevkisel olarak sorun oldu, sakatlıklar sonrası alternatifleri cevap veremedi. Orta saha oyuncularını kenar oyuncuları olarak kullanmak zorunda kaldık. Tespitlerimiz var. Mevcut kadro üzerinde çalışıyorum. Ona göre oyun planı çalışıyoruz, düşünüyoruz. Cebimizde bir şeyler var.'
'OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜM'
'Onuachu, Mendy, Pepe, Mehmet Can, Benkovic var. Pepe ile evvelsi gün görüştüm. Bildiğimiz bir oyuncu. Uzun süre oynamamasının, sonra sezon başı yapmamasının, bireysel antrenmanlar yapmış, takım antrenmanına girince sakatlık nüksediyor. Adım adım takımla beraber girmeye başladı. Gün gün iletişim halindeyiz. Özel oyuncu. Bize maçlar kazandıracak. Sakatlanmadan en iyi şekilde hareket edeceğiz. Pepe için pazar günü doktorla konuşacağız. Onuachu, Mendy potansiyel oyuncular. Geldikleri gibi kendilerini kabul ettirdiler. Onlarla da konuştum, enerjileri ve kaliteleri yüksek. Pazartesiye kadar oyuncularımıza savunmada, hücumda felsefemizin sunumlarını yapacağız. Maça daha sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyoruz.'
NWAKAEME SÖZLERİ
'Nwakaeme'nin kalmasını istedik. O da adım attı. Kulübün mali süreciyle olmadı. Nwakaeme'yi ben yollamışım gibi söylüyorlar. İletişimim hala devam ediyor. Milli Takım ile adım geçince, Ercan'ı aradı, ben Türkiye'de oynadım, hocaya söyle beni milli takıma alsın dedi. Seviyoruz.'
YUSUF SARI AÇIKLAMASI
'Yusuf Sarı, ben geldiğimde buradaydı. Mukavelesi 1 sene sonra bitecekti. Biz mukavelesini uzatmak istedik. Yusuf'u milli takıma ilk ben yolladım. Yusuf'u arayıp da ciddi mi söylüyorsun dedi, gitti milli takım kampına ama oynatmadılar. Mukavelesini uzatmadı. Kadroya giremiyorum, yedek kalıyorum dedi, oynamam lazım deyip Rizespor'a gitti. Rizespor'da da oynayamadı. Yusuf'u biz güzel anılarla anıyoruz, seviyoruz. Ben çok seviyorum. Bunu herkes bu şekilde bilsin.'
'TARİHİN EN PAHALI KADROSU'
'Trabzonspor tarihinin en pahalı, en yüksek bütçeli kadrosu dediniz. Ben oyuncu tespitini yaparım, ben oyuncunun rakamını, bütçesini bilmem. Ben hatta koruyucuyumdur. Evrakları oradadır. 20 milyon euro'luk bir satış yaptık. 9.5 milyon euro'ya altyapı oyuncusu sattık. Cornelius, 'ailevi sorunlarım var, gideceğim.' dedi. Onun dışındaki mukaveleler nasıl yapıldı, ne oldu ben bilemem. Bu oyuncuların hepsi milli takım oyuncuları ve iyi oyuncular. Bazen organizasyon uymaz. Adaptasyon olmayabilir. Kulüp de bunla ilgili bütçesini ayarlıyorsa buna saygı duymak lazım. Ben kurumun ne kadar değerli olduğunu çok net bilenlerden birisiyim. Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki bu paraları ben vermişim gibi. Bu paralara olmaz bu oyuncu dediğim olmuştur. Mukaveleyi ben yapmam, profesyonel işlerdir. Detayları da bilmem. Kimse Trabzonspor'dan büyük değildir. Marka ve büyük olan Trabzonspor'dur. Herkes buna saygı duymalı ve hizmet etmeli. Hastalıklı yapı sözüm oyun içindir. Zaten kadronun yüzde 50'si değişmiş, biz de oyunu değiştirmeye çalışacağız.'
'EKSİK VARSA YANDAN GELİR'
'Geldiğimden beri altyapıyla ilgili düşünceleri, eğitim amaçlı getirttiğim firmayı biliyorsunuz. Antrenör eğittim, futbolcu eğittim. Çünkü, oradaki organizasyon için. Trabzonspor yarışırken aşağıdan yukarıya oyuncu geliyorsa adaptasyonunu sağlaması gerekiyor. Nasıl 18 yaşında bir oyuncu 18 maç oynayıp Ajax'a gidiyorsa, Abdülkadir Ömür nasıl hemen gelip oynuyorsa Trabzonspor'un o oyuncusunun hazır gelmesi gerekiyor. Benim 3 sene evvel başlattığım süreç devam ediyor. Takip, raporlama, canlı seyretme devam ediyor. Zaman içinde iyi oyuncuları alacağız. Ancak, daha önceki hedefimiz maç kazanma alışkanlığıdır. U19 takımı hemen yan sahada çalışır. Eksik varsa hemen yan taraftan gelir.'