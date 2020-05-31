İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
31 Mayıs 2020 Pazar

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak. Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yapım aşamalarında görüntülendi. İşte Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinden kareler...

<p>İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil durum Hastanesi, koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener'in hatırasını yaşatmak için kendisinin adına yapıldı. . Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yapım aşamalarında görüntülendi. </p>
1
/
122

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil durum Hastanesi, koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener'in hatırasını yaşatmak için kendisinin adına yapıldı. . Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yapım aşamalarında görüntülendi. 

<p>Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.</p>
2
/
122

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.</p>
3
/
122

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

<p>Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.</p>
4
/
122

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

<p>8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.</p>
5
/
122

8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.

<p>Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.</p>
6
/
122

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. </p>
7
/
122

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. 

<p>Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütüldü. 8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde adım adım havadan görüntülendi.</p>
8
/
122

Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütüldü. 8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde adım adım havadan görüntülendi.

<p><b>İETT'DEN YENİ HAT</b></p><p><b><br></b></p><p>İETT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için yeni ulaşım hattını, 1 Haziran Pazartesi günü hizmete alacak.</p>
9
/
122

İETT'DEN YENİ HAT


İETT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için yeni ulaşım hattını, 1 Haziran Pazartesi günü hizmete alacak.

<p>İETT'den yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı içinde açılacak olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı belirtildi.</p>
10
/
122

İETT'den yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı içinde açılacak olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı belirtildi.

<p>Açıklamada, 'Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı.' bilgisi verildi.</p>
11
/
122

Açıklamada, 'Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı.' bilgisi verildi.

<p>Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği kaydedildi.</p>
12
/
122

Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği kaydedildi.

<p><b>MURAT DİLMENER KİMDİR?</b></p><p><b><br></b></p><p>Prof. Dr. Murat Dilmener 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalıştı. Dilmener Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasındaydı.</p><p>Evli olan iki kız çocuğu babası olan Türk hekim ve akademisyen Murat Dilmener bir ayı geçen süre zarfında tedavi gördüğü KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 78 yaşında vefat etmiştir.</p>
13
/
122

MURAT DİLMENER KİMDİR?


Prof. Dr. Murat Dilmener 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalıştı. Dilmener Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasındaydı.

Evli olan iki kız çocuğu babası olan Türk hekim ve akademisyen Murat Dilmener bir ayı geçen süre zarfında tedavi gördüğü KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 78 yaşında vefat etmiştir.

<p>Cumhurbaşkanımızın bugün açılışını gerçekleştireceği 2 hastane ile ilgili özet bilgiler. </p><p><br></p>
14
/
122

Cumhurbaşkanımızın bugün açılışını gerçekleştireceği 2 hastane ile ilgili özet bilgiler.


<p><b>YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ</b></p><p><br></p><p>•Toplam alan 125.000 m2</p><p>•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)</p><p>• Kapalı alan: 75.000 m2</p><p>• Yatak Sayısı: 1008</p><p>• Ameliyathane Sayısı: 16</p><p>• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)</p><p>• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)</p><p>• Acil Müşahade Yatağı: 36</p><p>• Triaj Odası: 8</p><p>• CPR Odası: 2</p><p>• Tomografi Odası: 4</p><p>• MR Odası: 4</p><p>• X-ray Odası: 2</p><p>• 99 adet morg kabini</p>
15
/
122

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ


•Toplam alan 125.000 m2

•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

• Kapalı alan: 75.000 m2

• Yatak Sayısı: 1008

• Ameliyathane Sayısı: 16

• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Acil Müşahade Yatağı: 36

• Triaj Odası: 8

• CPR Odası: 2

• Tomografi Odası: 4

• MR Odası: 4

• X-ray Odası: 2

• 99 adet morg kabini

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
16
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
17
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!<br></p>
18
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!<br></p>
19
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
20
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!<br></p>
21
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!<br></p>
22
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!<br></p>
23
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
24
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
25
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
26
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

27
/
122

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
28
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
29
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
30
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
31
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
32
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
33
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
34
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
35
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
36
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
37
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
38
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
39
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
40
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
41
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
42
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
43
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!</p>
44
/
122

Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!

45
/
122

46
/
122

47
/
122

48
/
122

49
/
122

50
/
122

51
/
122

52
/
122

53
/
122

54
/
122

55
/
122

56
/
122

57
/
122

58
/
122

59
/
122

60
/
122

61
/
122

62
/
122

63
/
122

64
/
122

65
/
122

66
/
122

67
/
122

68
/
122

69
/
122

70
/
122

71
/
122

72
/
122

73
/
122

74
/
122

75
/
122

76
/
122

77
/
122

78
/
122

79
/
122

80
/
122

81
/
122

82
/
122

83
/
122

84
/
122

85
/
122

86
/
122

87
/
122

88
/
122

89
/
122

90
/
122

91
/
122

92
/
122

93
/
122

94
/
122

95
/
122

96
/
122

97
/
122

98
/
122

99
/
122

100
/
122

101
/
122

102
/
122

103
/
122

104
/
122

105
/
122

106
/
122

107
/
122

108
/
122

109
/
122

110
/
122

111
/
122

112
/
122

113
/
122

114
/
122

115
/
122

116
/
122

117
/
122

118
/
122

119
/
122

120
/
122

121
/
122

122
/
122

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.