İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil durum Hastanesi, koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener'in hatırasını yaşatmak için kendisinin adına yapıldı. . Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yapım aşamalarında görüntülendi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.
Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.
8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.
Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütüldü. 8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde adım adım havadan görüntülendi.
İETT'DEN YENİ HAT
İETT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için yeni ulaşım hattını, 1 Haziran Pazartesi günü hizmete alacak.
İETT'den yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı içinde açılacak olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı belirtildi.
Açıklamada, 'Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı.' bilgisi verildi.
Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği kaydedildi.
MURAT DİLMENER KİMDİR?
Prof. Dr. Murat Dilmener 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalıştı. Dilmener Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasındaydı.
Evli olan iki kız çocuğu babası olan Türk hekim ve akademisyen Murat Dilmener bir ayı geçen süre zarfında tedavi gördüğü KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 78 yaşında vefat etmiştir.
Cumhurbaşkanımızın bugün açılışını gerçekleştireceği 2 hastane ile ilgili özet bilgiler.
YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ
•Toplam alan 125.000 m2
•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)
• Kapalı alan: 75.000 m2
• Yatak Sayısı: 1008
• Ameliyathane Sayısı: 16
• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)
• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)
• Acil Müşahade Yatağı: 36
• Triaj Odası: 8
• CPR Odası: 2
• Tomografi Odası: 4
• MR Odası: 4
• X-ray Odası: 2
• 99 adet morg kabini
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!
Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi açılıyor!