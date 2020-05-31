Atatürk Havalimanı Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor! Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede nasıl gidilir?

31 Mayıs 2020 Pazar 13:50 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 13:50

Atatürk Havalimanı Hastanesi olarak da bilinen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün resmen hizmete giriyor. Günlerle ifade edilen kısa bir süre içerisinde hızla tamamlanarak bugün açılışa hazır hale gelen Yeşilköy Atatürk Havalimanı Hastanesinin adı sağlık alanındaki hizmetleriyle ismini tıp camiasında altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Murat Dilmenere Acil Durum Hastanesi olarak belirlendi. İstanbul Avrupa yakasında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan dev projenin açılışına tıpkı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışında olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI MURAT DİLMENER DURUM HASTANESİ SAAT 14:00’DA AÇILACAK

Tarihe geçecek hız, yatak kapasitesi ve donanım ile hazırlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum hastanesinin açılışı bugün saat 14.00’da gerçekleşecek.

PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ NEREDE?

Koronavirüs salgını ve daha sonra karşılaşılabilecek acil durumlarla ilgili mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenecek hastanelerden biri olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin nerede olduğuna ilişkin merak edilen detaylar ise eski Atatürk Havalimanı ulaşım güzergahı ile aynı. Sahil yolu ve e5’in kullanılabildiği gidiş güzergahı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin konumu şöyle;

YEŞİKÖY ATATÜRK HAVALİMANI PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı alanında geniş bir bölümde oluşturulan bin yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yeşilköy'de bulunuyor. Buraya gitmek isteyen vatandaşlar daha önce Atatürk Havalimanına gidiş için kullanılan güzergahların tamamını kullanabilecek. Bunlar için ana yollar, D100 (e-5) karayolu, Sahil yolu, Basın ekspress bağlantı yolu olarak biliniyor.

MURAT DİLMENER HASTANESİNE TOPLU ULAŞIM İLE NASIL GİDİLİR? METRO VE OTOBÜS (İETT) İLE GİDİŞ

İETT, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı açıkladı. Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor.

METRO İLE ENTEGRE

Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı" bilgisi verildi. Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği vurgulandı.

PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ FOTOĞRFLARI



Cumhurbaşkanımızın bugün açılışını gerçekleştireceği 2 hastane ile ilgili özet bilgiler.

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ

•Toplam alan 125.000 m2

•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

• Kapalı alan: 75.000 m2

• Yatak Sayısı: 1008

• Ameliyathane Sayısı: 16

• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Acil Müşahade Yatağı: 36

• Triaj Odası: 8

• CPR Odası: 2

• Tomografi Odası: 4

• MR Odası: 4

• X-ray Odası: 2

• 99 adet morg kabini

PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ FOTOĞRFLARI