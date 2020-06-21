Babalar günü için en güzel baba sözleri ve babalar günü için resimli mesajlar... Babası hayatta olanlar veya olmayanlar, babalar gününü duygusal ve en güzel baba sözleri ile anmak istiyor. Babalar günü resimli mesajlarını sizler için derledik. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde babalar günü ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyen kişiler Babalar günü için en güzel baba sözleri ve babalar günü için resimli mesajlar göndererek onları mutlu etmeye çalışıyor.
Bugün babalar günü. Babalar günü için en güzel baba sözleri ve babalar günü için resimli mesajlar göndermek veya okumak isteyen evlatlar Resimli Babalar Günü mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Dünyanın birçok yerinde kutlanan babalar günü için en güzel baba sözleri ve babalar günü için resimli mesajlar haberimizde yer alıyor. Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan babasına en güzel baba sözleri ve resimli mesajlar ile jest yapmak isteyenler için en anlamlı babalar günü mesajları ve en güzel baba sözleri...
EN GÜZEL BABA SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR
Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıyız. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.
Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.
Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve inşallah her zaman öyle yaşayacağım.
Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.
Bana hakkını helal et baba. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ellerinden yüzünden doya doya öperim. Allah'a emanet ol...
Baba gibi insanın sırtını dayadığı başka ne olabilir ki? Canım babam, iyi ki varsın ve iyi ki benim babam sensin! Babalar günü benim için her gündür. Kutlarım babacığım!
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Babalar günün kutlu olsun.
Yüreği koca adam, tek varlığım, babalar günün kutlu olsun.”*Babalık adamlıktır! Baba olabilmek yürek ister, sen ise babaların en güzelisin. Babalar günün kutlu olsun babam!
Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…”*Sana olan sevgim ve saygım hiç bir zaman eksilmeyecek canım babam. Sen iyi ki varsın, yüreği şefkatli babam!*Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim…”
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın özel günü kutlu olsun...
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.
İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam, Allah seni başımızdan eksik etmesin.
Babam olduğun için ne kadar da şanslıyım diye düşünmeden edemiyorum. Hayatta bana sunduğun her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Tüm güçlüklerle savaşırken verdiğin umut için sağ ol. İyi ki varsın. Kucak dolusu sevgiler.
Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Allah sana sağlıklı ömürler versin. Babalar günün kutlu olsun.
Her zaman peygamber efendimizi örnek alan babam, inşallah sana layık bir evlat olurum. Babalar günün kutlu olsun.
Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bize Allah sevgisini öğreten babacığım, babalar günün kutlu olsun. Seni seviyorum
Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşaallah.
Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.
Babacığım Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin. Babalar günün kutlu olsun
Anne ve babaya bakmak, onlara gereken alaka ve hizmeti gösterip kendinden memnun kılmak, bir evlât için en büyük bahtiyarlıktır. Evlada Cennet yolunu açan böyle bir hizmetten, iman ve vicdan sahibi hiçbir insanın geri durmayacağı açıktır. Nitekim Allah Resulü Hz. Muhammed (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) aşağıda belirttiğimiz hadisi şeriflerde bu konuya açıklık getirmiştir.
Müslim’in rivayetinde şöyle geçer:
Adamın biri Peygamberimize (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) gelerek:
-'Sana ‘hicret ve cihad’ etmek, ecrini de Allah’tan istemek şartı üzerine bîat ediyorum,'der. Efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem):
-'Annen veya Baban’dan sağ olan varmı?' diye sorar.
-'Evet her ikisi de, yaşlanmış olarak sağ,' deyince,
-'Sen Allah’tan ecir istiyorsun değil mi?' der. Adamın eveti üzerine;
-'Öyleyse onların yanına dön. Onlara iyi bak, hizmet ve ilgi göster. Allah’ın rızası ve kavuşmak istediğin hicret ile cihad sevabı bundadır.' buyurmuşlardır.
Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!
Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!
Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!