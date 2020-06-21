Ölmüş babaya babalar günü mesajı! Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü mesajları

21 Haziran 2020 Pazar 10:54 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:54

Dünyanın birçok yerinde kutlanan babalar günü için babası ahirete göç edenler, bugünü daha bir duygusal yaşıyıorlar. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde babalar günü ile ilgili paylaşımlar gören babası ölmüş kişiler hüzünleniyor. Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü mesajları ve sosyal medyada babasının fotoğrafını paylaşarak ölmüş babaya babalar günü mesajı yazmak isteyenler için en anlamlı babalar günü mesajlarını hazırladık...

Bir evlat için hangi yaşta olursa olsun babalar gününde babasız kalmak ,baba acısının ikiye katlanması demektir. Baba demek herşey demektir. Babalarımızın varlığı gücümüzün öz kaynağıdır. Babası ölmüş olanların daha iyi anlayabileceği bu duygu insanın içini yakar. Bugünü hüzünlü geçiren Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü mesajları...

BABASI VEFAT EDENLER İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.

Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım.

Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım...

Bana bıraktığın en güzel miras, ne evler ne de arabaydı babam. Bana bırakacağın en güzel miras, güzel öğütlerin ve hayat felsefen… Seni çok özlüyorum babam.

Hasret akşamları gibi daldın gönlüme, yokluğun acısı saplandı yüreğime seni özledim be babam

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum.

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim.

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Seni hiç unutmadın canım babam

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.

Bana eksiklerimi sorma hayat, “BABAM DERİM” Tamamlayamazsın…

ÖLMÜŞ BABAYA BABALAR GÜNÜ MESAJI

Babam bak ben sensiz kaldım, ben babasız kaldım.

Senin aramızdan ayrılışının onuncu yılına giriyoruz ama ben seni hala çok arıyorum babam.

Ben babasının güzel kızıyım ona çeken sınırını ondan alan gözlerini bir farkla çeken neredeyse ona benzeyen kızı ben babamın bir kere olsun canım kızım lafını duymak için neler vermezdim..! Allah mekanını cennet eylesin babam

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Baba, ben bu saklambaç oyununu hiç sevmiyorum.. Sağım-solum sobe. Nereye saklanıyorsun böyle, seni hiç bir yerde bulamıyorum baba..

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin

Hiç durmadan seni ve seninle yaşadıklarımı anlatıp duruyorum. Kelimelerim bile senin özleminle yanıp tutuşuyor. Artık hayatta yoksun ama Seni çok seviyorum canım babam.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.

Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Bak baba bende senin gibi baba oldum. Bende evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim.

Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak.

Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun.

Ben babasının güzel kızıyım ona çeken sınırını ondan alan gözlerini bir farkla çeken neredeyse ona benzeyen kızı ben babamın bir kere olsun canım kızım lafını duymak için neler vermezdim.

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Baba, ben bu saklambaç oyununu hiç sevmiyorum.. Sağım-solum sobe. Nereye saklanıyorsun böyle, seni hiç bir yerde bulamıyorum baba..

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin

Hiç durmadan seni ve seninle yaşadıklarımı anlatıp duruyorum. Kelimelerim bile senin özleminle yanıp tutuşuyor. Artık hayatta yoksun ama Seni çok seviyorum canım babam.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.

Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Bak baba bende senin gibi baba oldum. Bende evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim.

Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak.

Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun.

Baba yanında olmasa da kendini güvende hissettiğin bir sığınakmış, baban olmayınca insan hayattan korkarmış. Canım babam nur içinde yat.

DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ ŞARKILARI