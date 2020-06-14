Babalar günü şarkıları ve ve şarkı sözleri! En güzel babalar günü şarkısı sözleri

Babalar Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne kısa bir süre kala babalar günü şarkıları ve şarkı sözleri aramaları yoğunluk kazandı. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler Babalar günü şarkıları ile Babalarını mutlu etmek istiyor. Babasına hediye almak isteyenler ise şimdiden hazırlık yapmanın telaşı içinde. Babalar günü şarkısı ve baba ile ilgili şarkı sözlerini sizler için derledik.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar günü şarkıları ve ve şarkı sözlerini merak ediyor. En güzel babalar günü şarkıları ve sözleri ile babasının yüzünü güldürmek isteyenler ise konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyorlar. Seçeceğiniz Babalar Günü şarkısı ile bu günü daha özel ve anlamlı kılabilirsiniz. İşte 'baba' temalı gelmiş geçmiş en güzel şarkılar...
BABALAR GÜNÜ ŞARKILARI
1) Bana Bir Masal Anlat Baba – Oya Küçümen
1993 yılında hepimizi ekranların başına kilitleyen Süper Baba dizisinin müziği Yeni Türkü imzalı, Oya Küçümen’in seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat” şarkısı, bu özel güne duygusallık ve anlam katacaktır.
Bana bir masal anlat baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun güneşle ay
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakin beni
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakin beni
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun
2) Baba – Cem Karaca
Babanıza duyduğunuz sevgi, hayranlık ve saygıyı Cem Karaca’nın “Baba” şarkısıyla Babalar Günü’nde ifade edebilirsiniz. Babanız için en güzel babalar günü şarkısı olan ‘Baba’ babaya hediye olarak verilebilecek en güzel hediye olacak.
Bir dolu şey söylendi analar için
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar dediler
Ama hep, hep analar için
Uzakta, çok uzakta bulutların orda
Ordasın babam benim yukarlarda
Daha dün beraber geçmişten bahseder
Kahvemi içerdin aynı köşende
Şimdi ise ne kaldı geriye senden?
Bir kara ıslak tümsek, bir de taş bana
Bir avuç altın öğüt mirasın bana
Ellerinle anlatır, dilinle söylerdin
Gözlerinle sever, belli…
3) Bu adam benim babam - Fatih Kısaparmak
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sekosuyla hey!
Cebinde yok parası
Bafra'dır cigarası
Yüreğindedir yarası
Altı çocuk büyütmüş
Bir işçi maaşıyla
Bu adam benim babam hey!
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Ağlama benim babam hey!
Ağlama mazlum babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyük babam hey!
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz (biçare), beli bükük hey!
Bir gün olsun gülmemiş
Rahat nedir bilmemiş
Gözyaşını silmemiş
Bir lokma ekmek için
Kimseye eğilmemiş
Bu adam benim babam hey!
Ağlama arslan babam
Dert etme naçar babam
Kara gün geçer babam hey
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyüktür babam hey
Dert etme naçar babam…
Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.