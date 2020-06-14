Babalar günü şarkıları ve ve şarkı sözleri! En güzel babalar günü şarkısı sözleri

14 Haziran 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:51

Babalar Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne kısa bir süre kala babalar günü şarkıları ve şarkı sözleri aramaları yoğunluk kazandı. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler Babalar günü şarkıları ile Babalarını mutlu etmek istiyor. Babasına hediye almak isteyenler ise şimdiden hazırlık yapmanın telaşı içinde. Babalar günü şarkısı ve baba ile ilgili şarkı sözlerini sizler için derledik.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar günü şarkıları ve ve şarkı sözlerini merak ediyor. En güzel babalar günü şarkıları ve sözleri ile babasının yüzünü güldürmek isteyenler ise konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyorlar. Seçeceğiniz Babalar Günü şarkısı ile bu günü daha özel ve anlamlı kılabilirsiniz. İşte 'baba' temalı gelmiş geçmiş en güzel şarkılar...

BABALAR GÜNÜ ŞARKILARI

1) Bana Bir Masal Anlat Baba – Oya Küçümen

1993 yılında hepimizi ekranların başına kilitleyen Süper Baba dizisinin müziği Yeni Türkü imzalı, Oya Küçümen’in seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat” şarkısı, bu özel güne duygusallık ve anlam katacaktır.





Bana bir masal anlat baba

İçinde bütün oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakin beni

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakin beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm sevdiklerim

İçinde İstanbul olsun

2) Baba – Cem Karaca

Babanıza duyduğunuz sevgi, hayranlık ve saygıyı Cem Karaca’nın “Baba” şarkısıyla Babalar Günü’nde ifade edebilirsiniz. Babanız için en güzel babalar günü şarkısı olan ‘Baba’ babaya hediye olarak verilebilecek en güzel hediye olacak.





Bir dolu şey söylendi analar için

Ana gibi yar Bağdat gibi diyar dediler

Ama hep, hep analar için

Uzakta, çok uzakta bulutların orda

Ordasın babam benim yukarlarda

Daha dün beraber geçmişten bahseder

Kahvemi içerdin aynı köşende

Şimdi ise ne kaldı geriye senden?

Bir kara ıslak tümsek, bir de taş bana

Bir avuç altın öğüt mirasın bana

Ellerinle anlatır, dilinle söylerdin

Gözlerinle sever, belli…

3) Bu adam benim babam - Fatih Kısaparmak





Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla hey!

Cebinde yok parası

Bafra'dır cigarası

Yüreğindedir yarası

Altı çocuk büyütmüş

Bir işçi maaşıyla

Bu adam benim babam hey!

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam hey!

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Ağlama benim babam hey!

Ağlama mazlum babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam hey!

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Allah büyük babam hey!

Bu adam benim babam

Derdi dağlardan büyük

Çaresiz (biçare), beli bükük hey!

Bir gün olsun gülmemiş

Rahat nedir bilmemiş

Gözyaşını silmemiş

Bir lokma ekmek için

Kimseye eğilmemiş

Bu adam benim babam hey!

Ağlama arslan babam

Dert etme naçar babam

Kara gün geçer babam hey

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Allah büyüktür babam hey

Dert etme naçar babam…

Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.