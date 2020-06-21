Babalar günü nereden çıktı? Google'dan babalar gününe özel doodle

21 Haziran 2020 Pazar 09:49 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 09:49

Her yıl Haziran ayında kutlanan babalar gününe özel doodle hazırlayan arama motoru google, el işi şeklinde bir oyun hazırladı. Bugünün babalar günü olması vesilesiyle birçok kişinin aklına Babalar günü nereden çıktı? sorusu geldi. Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Peki Babalar günü nereden çıktı, ilk ne zaman kutlandı? Babalar günü ile merak edilen sorunun cevabı haberimizde yer alıyor.

Babalar Günü konusunda araştırmalar sürerken dünyaca arama motoru Google'dan'da Babalar Günü için hazırlanan doodle geldi. Peki Babalar günü nereden çıktı? Babalar gününü kutlayan hemen hemen herkesin aklına gelen bu soruyu sizler için cevapladık. İşte babalar günü tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

GOOGLE'DAN BABALAR GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

Özel günleri yayınladığı Doodle’larla anan Google, Babalar Günü’nü de unutmadı. Herkesin babalarını anlamlı mesajlarla ya da ziyaretlerle kutladığı bu özel günde Google da Babalar Günü önemine paylaştığı doodle ile dikkat çekti.



Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.