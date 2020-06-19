19 Haziran 2020 Cuma 18:40 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 18:40

Resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri 2020 bu yıl da Babalar Günü'nü kutlayanların gönderilerini süsleyecek. Uzaktaki babalarına ya da aldıkları hediyelerin üzerinde sevgilerini belli etmek için Duygusal babalar günü mesajları ile not düşecek olanlar, Resimli babalar günü mesajları ve sözleri 2020 araştırıyor. İşte, özel ve Duygusal resimli babalar günü mesajları

Babalar günü, sadece hediyelerle kutlamak yerine babalara olan sevgi ve minnet duygusunu ifade etmek için Duygusal babalar günü mesajlarına da başvurulmaktadır. Amerikalı küçük bir kızın girişimleriyle kutlanmaya başlanan babalar günü 1910 yılından bu yana her ülkede kutlanmaktadır. Resimli babalar günü mesajları ve sözleri 2020! Duygusal babalar günü mesajları haberimizde yer alıyor. Duygusal babalar günü mesajlarıyla babalarını mutlu etmek isteyenler için en güzel Resimli babalar günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik.

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

-Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.

- Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

-Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

- Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

- Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

- Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın özel günü kutlu olsun...

-Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve ellerinden öpüyorum.

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.

- Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.

- İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

- Babam olduğun için ne kadar da şanslıyım diye düşünmeden edemiyorum. Hayatta bana sunduğun her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Tüm güçlüklerle savaşırken verdiğin umut için sağ ol. İyi ki varsın. Kucak dolusu sevgiler.

- Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

- Babalar günün kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima miniğin olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle, sevgiler…

- Sen güçlü bir çınar gibisin. Sırtımı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

- Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

- Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

- Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL VE KISA ŞİİRLER