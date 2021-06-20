Ölen babaya Babalar Günü sözleri! Vefat Eden Babaya kısa Sözler

20 Haziran 2021 Pazar 13:58 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 13:58

Bugün Babalar Günü. Babası vefat edenlerin özleminin kat kat arttığı bu özel günde ölen babası için duygusal mesajlar paylaşmak isteyenler Ölen babaya Babalar Günü sözleri ve Vefat Eden Babaya kısa Sözleri paylaşıyor. Hayatın en acı tecrübelerinden biri olan babanın ölümü, kaç yaşında olursa olsun insanı daha da olgunlaştıran ve büyüten bir olaydır. Babalar Günü'nde babasını anmak isteyenler için Vefat Eden Babaya kısa Sözler, Ölen babaya Babalar Günü sözleri haberimizde derledik. İşte babaya özlem dolu sözler...

ÖLEN BABAYA BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Sen gittin ya baba, her gün sol yanım acıyor... Babalar Günün kutlu olsun....

Kaç yaşında olursan ol.. Çok ağırdır babanın yokluğu...

Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam.

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Babamın öldüğünde aylardan hazirandı, o elli dördündeydi, ben yedi. Bir ışık söndüğünde yol yandı. O kedi bunları nasıl da bildi.

Yine bir babalar günü Canım babam biliyorum sen cennetten bizi izliyorsun. Senin yokluğuna alışamadım babam. Sen hayatımızdan gidince benim hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yine de Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Canım babam artık ben de bir babayım. Bu yıl yanımızda olsaydın eğer sana dedeler günü de yapacaktık. Allah mekânını cennet eylesin.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Sen ölünce ben bakıyorum ama görmüyorum, ağlıyorum ama gözyaşlarım akmıyor, gülüyorum ama mutlu değilim. Mekanın cennet olsun babacığım.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar günün kutlu olsun.

Sensiz bayramlar geçiyor, babalar günü geçiyor ama sen yoksun. Sensiz ne bayramın tadı var, ne de günlerin. Seni çok özledim babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

"Her erkeğin ölümü, babasının ölümüyle başlar" Orhan Pamuk

İnsanın babası olsun, olsun da varsın bin kilomеtrе uzakta olsun. Babasız bir hayat nеfеssiz bir yaşam gibi. Sеni çok özlеdim babam.

Sensiz ben nefes alamıyorum, tek başına kalamam ki, ben hep senin kokunu özlüyorum. Seni çok seviyorum babacığım.

VEFAT EDEN BABAYA KISA SÖZLER

Hiç umulmadık bir sabahın ilk saatlerinde birden gidiverdi karanlığa babam. Ne bir elveda, ne bir göz göze geliş, ne bir dokunuş. Hiç bir şey. Aniden bir boşluk ve ölüm. Hayat bunu da gösterdi bana, Babanın oğluna öğrettiği son şeyin babasızlık olduğunu da...

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.

"Babanın ölmesi, yüzünüz sabunluyken gözünüzü açmaya benzer" der Cemal Süreyya.

Gözünüz yanar, içiniz de yanar. Ve sonra karnınıza bir ağrı girer. Nefes almakta zorlanırsınız. Ağlamak istersiniz. Bir-iki hıçkırık sesi çıkar gözünüz yaşlıyken. Yavaş yavaş boğulma hissiyle beraber boşluk, karanlık ve ölümü anlarsınız tüm organlarınıza kadar.

Artık, telefonlarınıza çıkmayacak bir sesi kaybetmişsinizdir. Halen bu yaşlarda, "oğlum dikkatli giyin, hava epey soğuk" diyecek, yaşamınızdaki en şefkatli ve içten bir erkek sesini esirgeyecek hayata öfke kusarsınız giderek. Zira ölüm karanlıktır, babanın ölümü kapkaranlıktır...

Babanın oğluna öğrettiği son şeyin ilelebet babasızlık olduğunu anlarsınız son tahlilde.

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

"Canım babam, bana verdiğin değerle ve emekle bugünlere gelmemi sağladığın için sana minnettarım. Yaşıyor olmasan da iyi ki benim babamsın, Babalar günün kutlu olsun babacım."

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.

"Sensiz bir babalar günü geçirmek beni çok üzüyor babacığım, yine de seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istiyorum ve senin gibi bir babam olduğunu düşündükçe mutlu oluyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

"Zaman geçtikçe ne kadar şanslı bir insan olduğumu senin gibi bir baba tarafından büyütülmenin ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu anlıyorum. İhtiyacım olan her şeyi tüm sevgiyi verdiğin için teşekkür ederim. Babalar Günü'n kutlu olsun."

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Vefat eden babaya en acıklı Babalar Günü Şiirleri

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