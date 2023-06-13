Eşe Babalar günü mesajı, bu özel gün öncesinde çocuklarının babasına sürpriz yapmak isteyen kadınlar tarafından araştırılmaya başlandı. Babalar Günü bu sene 18 Haziran tarihinde kutlanacak. Eşinizin; Çocuklarınız ve sizin için sarf ettiği emeklerine bir nebze olsun karşılık vermek için onlara söyleyeceğiniz güzel, sevgi dolu sözler, Eşe Babalar günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte eşe babalar günü mesajı ve eşe gönderilecek en güzel babalar günü sözleri ve kutlama mesajları...

EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan Babaların Günü kutlu olsun.

Sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Canım eşim, Babalar gününü en içten duygularla kutluyorum.

Dünyanın en yakışıklı babası, Babalar Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Seni çok seviyorum...

Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden babaların Babalar Günü'nü kutlarım.

Canım kocacığım, bir günümde değil her günümdesin. Eşim olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Babalar Günün kutlu oIsun.

Bize gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.

Evimizin direği... Sen sadece eşim değil, aynı zamanda çocuklarımın babasısın. Babalar Günün kutlu olsun!

Gücün ve sevgin bana ve çocuklarımıza her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum kocacığım, Babalar Günün kutlu olsun!

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.

Emeğin ve merhametin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm babalarımızın Babalar gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Sen gönlüme düşen ilk cemresin ve ben seninle yeşerdim sevgilim. Babalar Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah'ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun...

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