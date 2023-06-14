Babalar Gününde eşinin babasına (kayınpedere) babalar günü mesajı göndermek isteyenler, Kayınpedere Babalar Günü için güzel sözleri internet ortamında aratıyor. Özellikle gelinler, Kayınpedere Babalar Günü mesajı kısa, anlamlı sözler ile eşinin babasını mutlu etmek için harekete geçti. Kayınpedere babalar günü mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte Kayınpedere Babalar Günü için güzel sözler, Gelinden Kayınpedere Babalar Günü mesajı (kısa, anlamlı)

KAYINPEDERE BABALAR GÜNÜ MESAJI

Yüreği güzel, kendi özel kayınpederciğim. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyanın en merhametli kayınpederi, babalar gününü kutlarım.

Eşimi büyüten ve bana her zaman öz babammış gibi davranan kayınpederimin babalar günü kutlu olsun.

Seni kendi babam kadar çok sevdim, iyi ki varsın ve iyi ki kayınpederim olmuşsun. Babalar günün kutlu olsun canım kayınpederim

Sevgisiyle dünyamı güzelleştiren kayınpederim, Babalar günün kutlu olsun.

Beni de kendi evladıymış gibi seven ve bana her zaman destek olan kayınpederim iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Nur yüzün ve sıcacık tebessümünle iyi ki benim kayınpederimsin Babalar günün kutlu olsun.

Kalbi çocukları için çarpan adam, seni çok ama çok seviyoruz. Babalar günün kutlu olsun biricik Kayınpederim

KAYINPEDERE BABALAR GÜNÜ İÇİN GÜZEL SÖZLER



Zor zamanlarımızda akıl danıştığımız, sevgisini üzerimizden hiç eksik etmeyen koca yürekli kayınbabamın ellerinden saygıyla öper babalar günün kutlarım.

Gözlerinin içi gülen kayınpederim. Babalar günün kutlu olsun.

Allah'ım seni başımızdan hiç eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun gül yüzlü babam.

Hayatta en çok değer verdiğim eşimin babası Sevgili Kayınbabam. . . Babalar günün kutlu olsun.

Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım kayınpederim. Babalar günün kutlu olsun.

Şeref ve onur abidesi kayınbabacığım. Öğütlerin ve nasihatlerin her zaman yol gösterici olmuştur. Babalar günün kutlu olsun

Büyük ailemizin büyük reisi, sevgili kayınpederim. Babalar gününüz kutlu olsun.

Evlatlarımın şirin ve tonton dedesi, sevgili kayınpederim babalar günün kutlu olsun. Ellerinizden saygıyla öperim.

Babacığım seninle, evimize can gelir. Yürek dolusu sevgi, bize heyecan gelir. Babalar günün kutlu olsun.