Vefat eden babaya özlem dolu sözler! Ölen babaya Babalar Günü mesajı, Baba özlemi sözleri

Vefat eden babaya Babalar Günü mesajlarıyla özlemlerini ifade etmek isteyen kişiler, bu özel günde acılarıyla yeniden yüzleşiyor. Ölüm, hayatın gerçeği ve en acı tecrübelerinden birisidir. Babanın vefat etmesi ise insanı yadeta yarım kalmış hissettiren ve hiç geçmeyen bir yaradır. Babalar Günü'nde vefat eden babaya özlem dolu kısa sözler ve duygusal mesajlar...

Babasının vefatıyla hayatının en zor acısını yaşayan insanlar, Babalar Günü'nü buruk bir şekilde geçiriyor. Babası vefat edenlerin özleminin kat kat arttığı Babalar Gününde ölen babası için duygusal mesajlar paylaşmak isteyenler Vefat Eden Babaya kısa Sözler ve Vefat Eden Babaya özlem mesajlarını araştırıyor. Babalar Günü'nde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla hüzünlenenler için ölen babaya babalar günü sözlerini haberimizde derledik. İşte dinmeyen baba özlemini anlatan Vefat eden babaya özlem dolu sözler ve ölen babaya duygusal mesajlar...

VEFAT EDEN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

"Zaman geçtikçe ne kadar şanslı bir insan olduğumu senin gibi bir baba tarafından büyütülmenin ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu anlıyorum. İhtiyacım olan her şeyi tüm sevgiyi verdiğin için teşekkür ederim. Babalar Günü'n kutlu olsun."

Sen gittin ya baba, her gün sol yanım acıyor... Babalar Günün kutlu olsun....

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

"Canım babam, bana verdiğin değerle ve emekle bugünlere gelmemi sağladığın için sana minnettarım. Yaşıyor olmasan da iyi ki benim babamsın, Babalar günün kutlu olsun babacım."

Yine bir babalar günü Canım babam biliyorum sen cennetten bizi izliyorsun. Senin yokluğuna alışamadım babam. Sen hayatımızdan gidince benim hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yine de Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Babalar Günün kutlu olsun babam...

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle... Babalar Günün kutlu olsun canım babam.

Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar günün kutlu olsun.

"Sensiz bir babalar günü geçirmek beni çok üzüyor babacığım, yine de seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istiyorum ve senin gibi bir babam olduğunu düşündükçe mutlu oluyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun!

"Her erkeğin ölümü, babasının ölümüyle başlar" Orhan Pamuk

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Sensiz bayramlar geçiyor, babalar günü geçiyor ama sen yoksun. Sensiz ne bayramın tadı var, ne de günlerin. Seni çok özledim babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun

ÖLEN BABAYA ÖZLEM DOLU SÖZLER

Sensiz ben nefes alamıyorum, tek başına kalamam ki, ben hep senin kokunu özlüyorum. Seni çok seviyorum babacığım.

Hiç umulmadık bir sabahın ilk saatlerinde birden gidiverdi karanlığa babam. Ne bir elveda, ne bir göz göze geliş, ne bir dokunuş. Hiç bir şey. Aniden bir boşluk ve ölüm. Hayat bunu da gösterdi bana, Babanın oğluna öğrettiği son şeyin babasızlık olduğunu da...

İnsanın babası olsun, olsun da varsın bin kilomеtrе uzakta olsun. Babasız bir hayat nеfеssiz bir yaşam gibi. Sеni çok özlеdim babam.

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.

Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam.

Kaç yaşında olursan ol.. Çok ağırdır babanın yokluğu...

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Babanın oğluna öğrettiği son şeyin ilelebet babasızlık olduğunu anlarsınız son tahlilde.

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.

Sen ölünce ben bakıyorum ama görmüyorum, ağlıyorum ama gözyaşlarım akmıyor, gülüyorum ama mutlu değilim. Mekanın cennet olsun babacığım.

Artık, telefonlarınıza çıkmayacak bir sesi kaybetmişsinizdir. Halen bu yaşlarda, "oğlum dikkatli giyin, hava epey soğuk" diyecek, yaşamınızdaki en şefkatli ve içten bir erkek sesini esirgeyecek hayata öfke kusarsınız giderek. Zira ölüm karanlıktır, babanın ölümü kapkaranlıktır...

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.