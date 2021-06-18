18 Haziran 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:14

Babalar Günü mesajları, anlamlı babalar günü sözlerini sizler için derledik. Bu sene Babalar Günü 20 Temmuz 2021 Pazar Günü'ne denk geliyor. Babalar günü, hediye almanın yanı sıra babalarına olan sevgi ve minnet duygusunu ifade etmek için kutlanan özel bir gündür. Siz de babalarınızı bu özel günde mutlu etmek için Duygusal resimli babalar günü mesajları gönderebilir, ona ne kadar değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. İşte babanıza ya da baba olarak gördüğünüz insanlara gönderebileceğiniz Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri ve resimli Babalar Günü mesajları.

DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar Günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı... Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!

İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.

Bana hakkını helal et baba. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ellerinden yüzünden doya doya öperim. Allah'a emanet ol...

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

-Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

-Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

- Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.