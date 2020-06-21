21 Haziran 2020 Pazar 13:52 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:52

Babalar gününde vefat eden babalarını anmak isteyenler için hazırladığımız Vefat eden babalara sözler ve ölen babaya özlem dolu sözlere mutlaka göz atmalısınız. Babalar Günü önemini Ölen babaya özlem dolu sözlerle sosyal medya ve internet ortamında anmak isteyenler Vefat eden babalara sözler ve özel mesajlar aramaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecanla kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu özel günde babasını özlemle anmak isteyenler için vefat eden babalara sözler ve ölen babaya özlem dolu sözler haberimizde..

Babası hayatta olmayanlar, babalar gününü ölen babaya özlem dolu sözler ile anmak istiyor. Babalar günü resimli mesajlarını sizler için derledik. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde babalar günü ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyen kişiler için Babalar gününe özel vefat eden babalara sözler.

VEFAT EDEN BABALARA SÖZLER (ÖLEN BABAYA ÖZLEM DOLU SÖZLER)

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.



Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

Allah’ım biz evlatları olarak babamdan razıydık. Sende ondan razı ol Yarabbim.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

”Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.”

”Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.”

”Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim.”

”Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.”

”Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.”

”Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.”

”Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.”

”Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.”

”Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.”

”Sen bu alemden göçüp Yüce Mevla’mın en güzel yeri cennete olduğunu biliyorum. Sen bizleri sensizlik cehenneminde bıraktın. Sensiz hayat çok zor be babam.”

”Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.”

”Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.”

”Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.”

”Ben şunu biliyorum ki sen bizim söylediklerimiz duyuyorsun, sana dünyada doyamadım babam. Seni üzdüm, kırdım beni affet babam.”

”Allah’ım biz evlatları olarak babamdan razıydık. Sende ondan razı ol. Onu cennetinde ağırla Ya Rabbim.”

”Bugün yaşadığım her şeyde, alışkanlıklarımda, davranışlarımda, oturup kalkışımda benim her şeyimde senin izin var babam. Ben seni nasıl unutabilirim.”

”Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.”

”Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım babam nur içinde yat. Seni çok özledim babam.”

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Neşemiz evimizin sevinciydin. Bir babalar gününe daha hüzünle girdik. Senden ayrılalı tam 8. Babalar günü bu da sana kutlu olsun canım babam.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Canım babam artık ben de bir babayım. Bu yıl yanımızda olsaydın eğer sana dedeler günü de yapacaktık. Allah mekânını cennet eylesin.

Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Allah'ım babam senden razıydı, senden ondan razı ol. Amin.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıyız. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.

Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve inşallah her zaman öyle yaşayacağım.

Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.

Bana hakkını helal et baba. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ellerinden yüzünden doya doya öperim. Allah'a emanet ol...

Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun, cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bak baba bende senin gibi baba oldum. Bende evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha. Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

Babacığım cenazene yetişemedim, o güzel gözlerine son defa bakamadım. Babam bana hakkını helal et. Allah’ım günahlarını affetsin, mekânın cennet olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Baba yanında olmasa da kendini güvende hissettiğin bir sığınakmış, baban olmayınca insan hayattan korkarmış. Canım babam nur içinde yat.

Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Belki bazılarına göre babalar annelere göre daha soğuk görünürler ama babaların yüreği merhametli, sıcacık insanlardır onlar. Tüm ölmüş babalara Yüce Mevlam mağfiret etsin.

Sen bedenen aramızdan göçtün gittin ama ruhun hep kalbimde olacak güzel babam. Seni ölene kadar unutmayacağım. Ölen babaya sözler yazımızı okumaktasınız.

Canım babam artık ben de bir babayım. Bu yıl yanımızda olsaydın eğer sana dedeler günü de yapacaktık. Allah mekânını cennet eylesin.

Ben şunu biliyorum ki sen bizim söylediklerimiz duyuyorsun, sana dünyada doyamadım babam. Seni üzdüm, kırdım beni affet babam.

Sen aramızdan ayrılalı yıllar oldu ama ben hala alışmadım senin yokluğuna, sanki kapı çaldığında sen gelecekmişsin gibi, bir telefon çaldığında sen arıyormuşsun gibi seni hiç unutmadım Canım Babam.

Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu kör oldum. Cemal Süreya

Bugün yaşadığım her şeyde, alışkanlıklarımda, davranışlarımda, oturup kalkışımda benim her şeyimde senin izin var babam. Ben seni nasıl unutabilirim.Babalar Gününü kutlarım.

Bu gün birkez daha yetimliğime ağladım canim babam. Yokluğun kor gibi yaktı içimi. Sahipsizliğim indi sanki tokat gibi yüzüme sensizlik yetimlik ne zormuş babam.

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam.

Seninle geçirdiğimiz onca güzel yıllardan sonra sen ansızın çıkıp gittin hayatımızdan oldu mu be babam, beni bu dünyada kimsesiz bıraktın gittin benim güzel babam. Mekanın cennet olsun nur içinde yat inşallah.

BABALAR GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL ŞARKILAR