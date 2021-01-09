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Babel'den taraftara olay sözler! '2 yıl bekle korkak herif'

Babel'den taraftara olay sözler! '2 yıl bekle korkak herif'
09 Ocak 2021 Cumartesi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftara ağır sözler sarf etti ve sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili net konuştu.

<p><b>Galatasaray</b>'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen <b>Ryan Babel</b>, bu kez de bir Sarı-Kırmızılı taraftarla tartıştı.</p>
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Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir Sarı-Kırmızılı taraftarla tartıştı.

<p>Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın <b>“Umarım Florya’ya gittiğimde artık orada olmazsın.”</b> yazması üzerine, <b>“Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!”</b> yanıtı verdi.</p>
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Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın “Umarım Florya’ya gittiğimde artık orada olmazsın.” yazması üzerine, “Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!” yanıtı verdi.

<p>34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray’a Fulham’dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.</p>
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34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray’a Fulham’dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

<p>Babel’in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.</p>
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Babel’in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.

<p><b>YA HOLLANDA YA DA FRANSA</b></p><p><br></p><p>Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.</p>
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YA HOLLANDA YA DA FRANSA


Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.

<p>Teknik Direkör Fatih Terim, Babel’in gönderilmesine sıcak bakıyor.</p>
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Teknik Direkör Fatih Terim, Babel’in gönderilmesine sıcak bakıyor.

<p>Fransa ve Hollanda’da bazı takımlar deneyimli isimle yakından ilgileniyor.</p>
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Fransa ve Hollanda’da bazı takımlar deneyimli isimle yakından ilgileniyor.

<p>Kısa süre içinde Babel konusunun netleşmesi bekleniyor. </p>
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Kısa süre içinde Babel konusunun netleşmesi bekleniyor. 

<p>Geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren ve bu nedenle tam 12 kilo veren Hollandalı yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 674 dakika sahada kaldı.</p>
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren ve bu nedenle tam 12 kilo veren Hollandalı yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 674 dakika sahada kaldı.

<p>Babel bu süre içinde 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.</p><p><br></p><p>Akşam </p>
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Babel bu süre içinde 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Akşam 

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