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Bakan Akar operasyonu sevk ve idare ediyor: İşte o karargah!

Bakan Akar operasyonu sevk ve idare ediyor: İşte o karargah!
17 Haziran 2020 Çarşamba

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

<p>Halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsunları etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.<br></p>
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Halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsunları etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.

<p>Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi anlık takip ediyor.</p>
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Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi anlık takip ediyor.

<p>Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.</p>
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Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

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