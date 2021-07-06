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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a imzayı attı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a imzayı attı
6 Temmuz 2021 Salı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Keçiörengücü'nün Ümit Milli Takım'da da forma giyen futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna kattı.

<p>Süper Lig'in büyük takımlarının peşinden koştuğu <b>Keçiörengücü</b>'nün yıldızı<b> Barış Alper Yılmaz</b>, <b>Galatasaray </b>ile <b>5 yıllık sözleşme</b> imzaladı.</p>
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Süper Lig'in büyük takımlarının peşinden koştuğu Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

<p><b><i>Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre;</i></b> Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine<b> 1.5 milyon euro bonservis bedeli </b>ödenecek.</p>
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Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

<p>Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.</p>
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Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.

<p><b>TÜRK TELEKOM STADI'NA GELİP İMZALADI, RESMEN AÇIKLANACAK</b><br></p><p><br></p><p>Bugün Türk Telekom Stadı'nda imza atan Barış Alper Yılmaz'ın transferinin akşam saatlerinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.</p>
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TÜRK TELEKOM STADI'NA GELİP İMZALADI, RESMEN AÇIKLANACAK


Bugün Türk Telekom Stadı'nda imza atan Barış Alper Yılmaz'ın transferinin akşam saatlerinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

<p>Daha önce kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz olacak.</p>
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Daha önce kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz olacak.

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