Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında hakem kararları ve teknik adamların tepkileri dikkat çekti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Serdar Aziz, Aboubakar ile girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı ve hakem faul çaldı. Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın ise hakem Halil Umut Meler'e uzun süre tepki gösterdi.
Mücadelenin 16. dakikasında ise Larin'in Osayi-Samuel'e yaptığı harekete faul çalınmasıyla birlikte Sergen Yalçın bir hayli sinirlendi. Yedek kulübesinde Yalçın ve yardımcılara, karşılaşmanın 4. hakemine serzenişlerde bulundu.
F.BAHÇE CEPHESİNDEN DE TEPKİ
Maçın 31. dakikasında ise Samatta'nın, Vida ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Başta Luiz Gustavo olmak üzere sarı-lacivertli oyuncular, hakeme tepki gösterdi.
HAKEMİ KARARLARI TARTIŞILDI
Karşılaşmada Halil Umut Meler'in çaldığı ve çalmadığı düdükler, iki takım taraftarları tarafından da çok konuşuldu. Kararlar hakkında sosyal medyada ciddi sayıda paylaşımlar yapıldı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.
SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM
'1 puandan memnun musun diye soruyorsun, değilim' diyen Sergen Yalçın, 'Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Bitirebilirdik bu maçı. Pozisyonları çok cömertçe harcadık. Altay'ı tebrik etmek lazım kurtardıkları için. Kötü değil. En yakın rakibin 1 puan önüne çıktık. Bir sonrakiyle farkı koruduk. Böyle bakınca iyi ama oyuna bakınca skordan memnun olmak kolay değil' dedi.
'Bu bir oyun. Canlı bir oyun. Oyuncular, herkes hata yapabilir. Maç da kaybedebiliriz. Ona açık bir oyun bu. Oyun için teknik ekip olarak memnunuz. Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir ara var. 11 oyuncu milli takıma gidecek. En iyi şekilde çalışacağız'
HAKEME TEPKİ!
'Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim.'
'Kendisini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum.'
'Bugün bir pozisyonu sonuçlandırabildik. Futbolun içinde bunlar var. Fenerbahçe gibi bir camia vardı karşımızda, kolay bir müsabaka değil. Oyuncular açısından da bakmak lazım, 120 dakikalık maç oynadılar. Oynanan oyundan, oyuncuların mücadelesinden memnunum.'
Beşiktaş, milli aranın ardından ligde Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.