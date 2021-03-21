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'Bu bir oyun. Canlı bir oyun. Oyuncular, herkes hata yapabilir. Maç da kaybedebiliriz. Ona açık bir oyun bu. Oyun için teknik ekip olarak memnunuz. Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir ara var. 11 oyuncu milli takıma gidecek. En iyi şekilde çalışacağız'