İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0865
  • EURO
    7,6836
  • ALTIN
    388.783
  • BIST100
    98196.2

Beşiktaş'tan Nagatomo sürprizi

Beşiktaş'tan Nagatomo sürprizi
11 Mayıs 2020 Pazartesi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ile şu ana kadar yeniden anlaşamayan Beşiktaş, Galatasaray'ın sol Nagatomo'yu transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcunun makul bir fiyatla takıma kazandırılması bekleniyor.

<p>Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi.</p>
1
/
6

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi.

<p>Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.</p>
2
/
6

Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

<p>Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. </p>
3
/
6

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. 

<p>Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.</p>
4
/
6

Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

<p>Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euroluk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. </p>
5
/
6

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euroluk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. 

<p>Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.</p>
6
/
6

Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.