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Son yıllarda köyün tanınırlığının gittikçe arttığını anlatan Ermin, şunları kaydetti:

'Köyümüzün inanılmaz bir enerjisi vardır. Köye her gelen kişi bu enerjiyi hisseder, yaşar. Biz herkesin bu enerjiyi yaşamasını istiyoruz. Bu geç kalınmış bir şey, aslında seneler önce yapılması gereken bir şeydi. Tabii Şirince'nin tanınması açısından çok önemli. Hala tespit edilmemiş birtakım değerlerimiz var. Bunlar bu sayede daha çok tanınacak, daha çok sevilecek. Ve bu olay ülkemizin turizmine de katkıda bulunacak diye tahmin ediyorum.'