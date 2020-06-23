İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8548
  • EURO
    7,7363
  • ALTIN
    386.48
  • BIST100
    115971

Boateng Beşiktaş'tan ayrılıyor

Boateng Beşiktaş'tan ayrılıyor
23 Haziran 2020 Salı

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan devre arasında kadrosuna kattığı Boateng'in sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte sürpriz ayrılıkla ilgili ilginç detaylar...

<p>Beşiktaş'ı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng’in Siyah-Beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.</p>
1
/
7

Beşiktaş'ı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng’in Siyah-Beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.

<p>Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.</p>
2
/
7

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.

<p>Beşiktaş’a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.</p>
3
/
7

Beşiktaş’a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

<p>İbrahim Tatlıses’in, ‘Bitanem’ şarkısıyla yıllar önce çektiği bir videoda söylediği gibi Kartal’a da, ‘Deli gibi severim’ diyerek gelen, ek olarak Vodafone Park’ta attığı gollerin ardından taraftarın da aynı sözlerle bağrına bastığı Boateng’in Beşiktaş aşkı sezon sonunda bitecek.</p>
4
/
7

İbrahim Tatlıses’in, ‘Bitanem’ şarkısıyla yıllar önce çektiği bir videoda söylediği gibi Kartal’a da, ‘Deli gibi severim’ diyerek gelen, ek olarak Vodafone Park’ta attığı gollerin ardından taraftarın da aynı sözlerle bağrına bastığı Boateng’in Beşiktaş aşkı sezon sonunda bitecek.

<p><b>OPSİYON MADDESİNİ KALDIRDI</b><br></p><p><br></p><p>Siyah-Beyazlılar’la 6 aylık periyot için 325 bin Euro’ya anlaşan ve ek olarak kontratında, ‘10 maçta ilk 11’de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro’dan 1 yıl uzar’ maddesi bulunan Boateng’in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı olarak anlaşarak kaldırdığı öğrenildi.</p>
5
/
7

OPSİYON MADDESİNİ KALDIRDI


Siyah-Beyazlılar’la 6 aylık periyot için 325 bin Euro’ya anlaşan ve ek olarak kontratında, ‘10 maçta ilk 11’de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro’dan 1 yıl uzar’ maddesi bulunan Boateng’in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı olarak anlaşarak kaldırdığı öğrenildi.

<p>Kara Kartal’da 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 mücadelede görev yapan tecrübeli hücumcunun, ligde kalan 6 haftalık periyotun tamamında forma giymek istediği için bu maddeyi kaldırdığı ifade edildi.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
6
/
7

Kara Kartal’da 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 mücadelede görev yapan tecrübeli hücumcunun, ligde kalan 6 haftalık periyotun tamamında forma giymek istediği için bu maddeyi kaldırdığı ifade edildi.


Fanatik

7
/
7

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.