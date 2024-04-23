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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti
23 Nisan 2024 Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

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