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Yıldırım, ürünün yüzde yüz doğal olduğuna dikkati çekerek, 'İçerisinde şirden üretilen maya ve Kemah tuzu kullanıyoruz. Onun için ürünümüze çok güveniyoruz ve yüzde yüz doğal diyoruz. Pandemi döneminde bazı sıkıntılar yaşadık. Sağ olsun devletimiz bize yardımcı oldu. Yaylalara çok rahat çıkabildik. Bu yıl havalarında serin gitmesinin bize çok büyük katkısı oldu. Verimimiz biraz daha arttı. Bu yıl tulum peyniri üretiminin arttığını göreceğiz inşallah.' diye konuştu.