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  • Fatih Terim maç sonu fena patladı! 'Atarım atmam, isyanım buna, Allah rızası için...'

Fatih Terim maç sonu fena patladı! 'Atarım atmam, isyanım buna, Allah rızası için...'

Fatih Terim maç sonu fena patladı! 'Atarım atmam, isyanım buna, Allah rızası için...'
23 Kasım 2020 Pazartesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Kayserispor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

<p>Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: </p>
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Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: 

<p>'Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Hem 11-11 hem 11'e 10 olan bölümde. Ancak 1 tane şutları var o da gol oldu. </p>
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'Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Hem 11-11 hem 11'e 10 olan bölümde. Ancak 1 tane şutları var o da gol oldu. 

<p>11'e 10 daha farklı olması gerekirken maalesef 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. </p>
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11'e 10 daha farklı olması gerekirken maalesef 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. 

<p>Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. İyi oynadık ama iyi oynayana kimse puan vermiyor. </p>
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Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. İyi oynadık ama iyi oynayana kimse puan vermiyor. 

<p>Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. İyi oynadık ama iyi oynayana kimse puan vermiyor. </p>
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Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. İyi oynadık ama iyi oynayana kimse puan vermiyor. 

<p>Benim sinirlendiğim tek bir şey var.</p><p>Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. </p>
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Benim sinirlendiğim tek bir şey var.

Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. 

<p>Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor.</p>
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Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor.

<p>5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek?</p>
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5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek?

<p>Maçın içerisinde oyununun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra uzatmayı fazla vermenin de anlamı yok.</p>
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Maçın içerisinde oyununun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra uzatmayı fazla vermenin de anlamı yok.

<p>Biz oynamak istiyoruz. Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor.</p>
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Biz oynamak istiyoruz. Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor.

<p>Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Ben de yerde yatan oyuncuma kızıyorum.</p>
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Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Ben de yerde yatan oyuncuma kızıyorum.

<p>Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz</p>
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Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz

<p>İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar.</p>
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İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar.

<p>Korku dağları bekler.'</p>
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Korku dağları bekler.'

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