Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olması durumunda son 2 yılda Fransa’ya giden 5’inci Türk futbolcu olacak.
Zeki Çelik - Lille'e TFF 1’inci Lig’de İstanbulspor forması giyerken transfer olmuştu.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Lille rekor bedelle transfer olmuştu.
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu.
Bursaspor alt yapısından yetilen Ertuğrul Ersoy'da Fransa'da Türkiye'yi temsil eden oyunculardan.
Ertuğrul Ersoy, Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyiyor.
Umut Meraş da Ertuğrul Ersoy gibi Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcumuz.
Umut, Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olmuştu.
Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e imzaya gidiyor.
Tecrübeli forvet Burak Yılmaz`ın da Lille transfer olması son 2 yılda Fransa Ligi`nde forma terletecek 5. oyuncu olacak.
Lille'in Türk oyunculara ilgisi devam ediyor.
Galatasaray'da alt yapıdan yetişen Mustafa Kapı sözleşme yenilemediği için tepki görmüştü.
Galatasaray'da önünün açık olmadığını söyleyen Mustafa Kapı Lille ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Mustafa, Lille'e transfer olursa Fransa'da 6. Türk pasaportlu oyuncu olacak.