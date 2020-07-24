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  • Fransa Lig'inde Türk rüzgarı esiyor! Burak Yılmaz'dan sonra genç oyuncu da imzalıyor

Fransa Lig'inde Türk rüzgarı esiyor! Burak Yılmaz'dan sonra genç oyuncu da imzalıyor

Fransa Lig'inde Türk rüzgarı esiyor! Burak Yılmaz'dan sonra genç oyuncu da imzalıyor
24 Temmuz 2020 Cuma

Fransa Lig 1 takımlarından Lille Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Burak Yılmaz'ı da transfer eden Lille, şimdi de genç bir ismin peşine düştü.

<p>Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olması durumunda son 2 yılda Fransa’ya giden 5’inci Türk futbolcu olacak.<br></p>
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Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olması durumunda son 2 yılda Fransa’ya giden 5’inci Türk futbolcu olacak.

<p>Zeki Çelik - Lille'e <span >TFF 1’inci Lig’de İstanbulspor forması giyerken transfer olmuştu. </span></p>
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Zeki Çelik - Lille'e TFF 1’inci Lig’de İstanbulspor forması giyerken transfer olmuştu. 

<p>Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Lille rekor bedelle transfer olmuştu. </p>
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Lille rekor bedelle transfer olmuştu. 

<p>Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu. </p>
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Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu. 

<p>Bursaspor alt yapısından yetilen Ertuğrul Ersoy'da Fransa'da Türkiye'yi temsil eden oyunculardan. </p>
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Bursaspor alt yapısından yetilen Ertuğrul Ersoy'da Fransa'da Türkiye'yi temsil eden oyunculardan. 

<p>Ertuğrul Ersoy, Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyiyor. </p>
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Ertuğrul Ersoy, Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyiyor. 

<p>Umut Meraş da Ertuğrul Ersoy gibi Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcumuz.</p>
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Umut Meraş da Ertuğrul Ersoy gibi Fransa Lig 2'de Le Havre forması giyen milli futbolcumuz.

<p>Umut, Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olmuştu. </p>
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Umut, Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olmuştu. 

<p>Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e imzaya gidiyor. </p>
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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e imzaya gidiyor. 

<p>Tecrübeli forvet Burak Yılmaz`ın da Lille transfer olması son 2 yılda Fransa Ligi`nde forma terletecek 5. oyuncu olacak.</p>
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Tecrübeli forvet Burak Yılmaz`ın da Lille transfer olması son 2 yılda Fransa Ligi`nde forma terletecek 5. oyuncu olacak.

<p>Lille'in Türk oyunculara ilgisi devam ediyor. </p>
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Lille'in Türk oyunculara ilgisi devam ediyor. 

<p>Galatasaray'da alt yapıdan yetişen Mustafa Kapı sözleşme yenilemediği için tepki görmüştü.</p>
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Galatasaray'da alt yapıdan yetişen Mustafa Kapı sözleşme yenilemediği için tepki görmüştü.

<p>Galatasaray'da önünün açık olmadığını söyleyen Mustafa Kapı Lille ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Mustafa, Lille'e transfer olursa Fransa'da 6. Türk pasaportlu oyuncu olacak. </p>
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Galatasaray'da önünün açık olmadığını söyleyen Mustafa Kapı Lille ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Mustafa, Lille'e transfer olursa Fransa'da 6. Türk pasaportlu oyuncu olacak. 

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