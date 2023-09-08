France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen futbol dünyasının en prestijli ödülünü en çok kazanan 10 ismini sıraladık...
Lionel Messi
7 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021
Cristiano Ronaldo
5 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
Johan Cruyff
3 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1971, 1973, 1974
Michel Platini
3 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1983, 1984, 1985
Marco van Basten
3 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler:1988, 1989, 1992
Franz Beckenbauer
2 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1972, 1976
Alfredo Di Stéfano
2 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1957 - 1959
Kevin Keegan
2 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1978, 1979
Ronaldo Nazario
2 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1997, 2022
Karl-Heinz Rummenigge
2 Ballon D'or
Ödül aldığı tarihler: 1980, 1981