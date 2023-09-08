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  • Futbolun prestijli ödülünün sahipleri! İşte Ballon D'or'u en çok kazananlar

Futbolun prestijli ödülünün sahipleri! İşte Ballon D'or'u en çok kazananlar

Futbolun prestijli ödülünün sahipleri! İşte Ballon D'or'u en çok kazananlar
8 Eylül 2023 Cuma

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u bugüne dek kazanan futbolcuları listeledik. İşte en çok kazananlar...

<p>France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen futbol dünyasının en prestijli ödülünü en çok kazanan 10 ismini sıraladık...</p>
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France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen futbol dünyasının en prestijli ödülünü en çok kazanan 10 ismini sıraladık...

<p>Lionel Messi</p><p>7 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021</p><p><br></p>
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Lionel Messi

7 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021


<p>Cristiano Ronaldo</p><p>5 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017</p>
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Cristiano Ronaldo

5 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

<p>Johan Cruyff</p><p>3 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 1971, 1973, 1974</p>
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Johan Cruyff

3 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1971, 1973, 1974

<p>Michel Platini </p><p>3 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 1983, 1984, 1985</p>
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Michel Platini

3 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1983, 1984, 1985

<p>Marco van Basten</p><p><span >3 Ballon D'or</span></p><p>Ödül aldığı tarihler:1988, 1989, 1992</p>
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Marco van Basten

3 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler:1988, 1989, 1992

<p>Franz Beckenbauer</p><p>2 Ballon D'or<br></p><p>Ödül aldığı tarihler: 1972, 1976</p>
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Franz Beckenbauer

2 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1972, 1976

<p>Alfredo Di Stéfano</p><p>2 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 1957 - 1959</p>
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Alfredo Di Stéfano

2 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1957 - 1959

<p>Kevin Keegan</p><p>2 Ballon D'or</p><p>Ödül aldığı tarihler: 1978, 1979</p>
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Kevin Keegan

2 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1978, 1979

<p>Ronaldo Nazario</p><p>2 Ballon D'or<br></p><p>Ödül aldığı tarihler: 1997, 2022</p>
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Ronaldo Nazario

2 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1997, 2022

<p>Karl-Heinz Rummenigge</p><p>2 Ballon D'or<br></p><p>Ödül aldığı tarihler: 1980, 1981</p>
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Karl-Heinz Rummenigge

2 Ballon D'or

Ödül aldığı tarihler: 1980, 1981
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