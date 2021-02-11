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'EMRE AKBABA İLE YENİ SÖZLEŞME İÇİN KONUŞUYORUZ'





'Transfer döneminde artık eski dönem yok. Bu sene bizim 33 milyon euro tribün gelir kaybımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek.'