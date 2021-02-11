Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak sarı-kırmızılı takımın gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.
'HOCAMIZIN İSTEDİĞİ TRANSFERLER İÇİN EKİP HALİNDE ÇALIŞTIK'
'Transfer döneminde görevimizi yerine getirdik. Galatasaray için bunları yaptık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık.'
'GEDSON FERNANDES TRANSFERİNİ FATİH TERİM BİTİRDİ'
'Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'di. Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuşarak transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu, olamazdı hatta.'
'EMRE AKBABA İLE YENİ SÖZLEŞME İÇİN KONUŞUYORUZ'
'Transfer döneminde artık eski dönem yok. Bu sene bizim 33 milyon euro tribün gelir kaybımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek.'
'FALCAO'YA TEKLİF YOK'
Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz.'
'İNŞALLAH MUSTAFA MUHAMMED'DEN İYİ BİR BONSERVİS BEDELİ KAZANIRIZ'
'Mustafa Muhammet'in transferi ile 1 ay uğraştık, kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Zamalek Kulübü'ne Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. Çok değerli bir futbolcu, inşallah ileride Galatasaray Mustafa Muhammed'den iyi bir bonservis bedeli elde eder.'
'KASIMPAŞA MAÇININ SAATİNİN ÖNE ALINMASINI İSTİYORUZ'
'Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için, öne alınması için konuşacağız.'