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Gerek Ghezzal'in kulübü Leicester, gerekse Rosier'in takımı Sporting, sarı-kırmızı ekipten gelen bu öneriler karşısında Beşiktaş'a bir türlü 'Tamam' demedi. Cim-Bom'un oyuncuları da ikna etmek için yine çaba içinde olduğu vurgulandı.





Milliyet