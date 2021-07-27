Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi. Süper Lig'de forma giyen milli yıldız için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim transfer için bizzat görüştü. İşte yaşananlar...
Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson'da karşı karşıya gelen iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü.
İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından Cim-Bom'un gündemine oturdu.
Teknik direktör Fatih Terim'in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi.
Galatasaray'ın, Başakşehir'e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.
Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera'nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi.
Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera'nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok'a ilk teklifi yaptı.
Terim'in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert'i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.
Cim-Bom'un, Mert'e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Ataberk Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı.
Cim-Bom, Ghezzal ve Rosier defterini hala kapamadı. Beşiktaş cephesi, 'Futbolcular ile anlaştık' demesine rağmen, Galatasaray sürekli fiyat artırımına giderek, bonservis konusunda siyah-beyazlıları zor duruma soktu.
Gerek Ghezzal'in kulübü Leicester, gerekse Rosier'in takımı Sporting, sarı-kırmızı ekipten gelen bu öneriler karşısında Beşiktaş'a bir türlü 'Tamam' demedi. Cim-Bom'un oyuncuları da ikna etmek için yine çaba içinde olduğu vurgulandı.
Milliyet