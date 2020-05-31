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Dünya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken, ABD, şimdi de protestolarla çalkalanıyor. George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşınını polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşamını yitirmesi, ülke çapında gösterilere neden oldu.