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Gol sevincinden daha fazlası! Marcus Thuram, George Floyd'un ölümünü böyle protesto etti

Gol sevincinden daha fazlası! Marcus Thuram, George Floyd'un ölümünü böyle protesto etti
31 Mayıs 2020 Pazar

Almanya Bundesliga'da 29. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i 4-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı. Maça Marcus Thuram'ın, George Floyd'u öldüren ABD polisine protestosu damga vurdu.

<p>Almanya Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i konuk etti.</p>
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Almanya Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i konuk etti.

<p>Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Neuhaus, 41. ve 59. dakikalarda Thuram ve 81. dakikada Plea kaydetti. Union Berlin'in tek golünü ise Sebastian Andersson attı.</p>
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Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Neuhaus, 41. ve 59. dakikalarda Thuram ve 81. dakikada Plea kaydetti. Union Berlin'in tek golünü ise Sebastian Andersson attı.

<p>Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Gladbahch, puanını 56'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet göremeyen Union Berlin ise 31 puanda kalarak, 14. sırada yer aldı.</p>
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Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Gladbahch, puanını 56'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet göremeyen Union Berlin ise 31 puanda kalarak, 14. sırada yer aldı.

<p>Mönchengladbach, gelecek hafta Freiburg deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise Schalke 04'ü ağırlayacak.</p>
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Mönchengladbach, gelecek hafta Freiburg deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise Schalke 04'ü ağırlayacak.

<strong>GOL SEVİNCİNDEN DAHA FAZLASI</strong>
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GOL SEVİNCİNDEN DAHA FAZLASI

<p>Dünya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken, ABD, şimdi de protestolarla çalkalanıyor. George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşınını polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşamını yitirmesi, ülke çapında gösterilere neden oldu.</p>
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Dünya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken, ABD, şimdi de protestolarla çalkalanıyor. George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşınını polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşamını yitirmesi, ülke çapında gösterilere neden oldu.

<p>Bir çok sporcu da Floyd için adalet mesajları attı. Kıta dışında da Londra'da protesto gösterileri düzenlendi. Almanya Ligi'nde de oyuncular olaya duyarsız kalmadı.</p>
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Bir çok sporcu da Floyd için adalet mesajları attı. Kıta dışında da Londra'da protesto gösterileri düzenlendi. Almanya Ligi'nde de oyuncular olaya duyarsız kalmadı.

<p>Borussia Mönchengladbach'ın Union Berlin'i 4-1 yendiği maça Marcus Thuram'ın protestosu damga vurdu.</p>
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Borussia Mönchengladbach'ın Union Berlin'i 4-1 yendiği maça Marcus Thuram'ın protestosu damga vurdu.

<p>Fransız forvet, Union Berlin'e attığı 2 golün ardından George Floyd'u unutmadı </p>
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Fransız forvet, Union Berlin'e attığı 2 golün ardından George Floyd'u unutmadı 

<p>Spor tarihinin en önemli protestolarından birini sergileyen Colin Kaepernick (Eski Amerikan Futbolu oyuncusu Kaepernick, siyahilerin polis tarafından öldürülmesini protesto için maçlar öncesi okunan Amerika Milli Marşı sırasında diz çöktü) gibi dizlerinin üstüne yerde kaldı ve olaya tepki gösterdi.</p>
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Spor tarihinin en önemli protestolarından birini sergileyen Colin Kaepernick (Eski Amerikan Futbolu oyuncusu Kaepernick, siyahilerin polis tarafından öldürülmesini protesto için maçlar öncesi okunan Amerika Milli Marşı sırasında diz çöktü) gibi dizlerinin üstüne yerde kaldı ve olaya tepki gösterdi.

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