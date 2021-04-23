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'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ





Güven, İtalya'daki ilk röportajında, 'Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler.' ifadelerini kullanmıştı.