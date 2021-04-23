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Güven Yalçın Beşiktaş'a geri dönüyor

Güven Yalçın Beşiktaş'a geri dönüyor
23 Nisan 2021 Cuma

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor.

<p>Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.</p>
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.

<p><i><b>Türkiye Gazetesi'nin haberine göre;</b></i> Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor.</p>
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor.

<p>İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.</p>
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İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

<p>Lecce'de 7 karşılaşmaya çıkan ve hepsinde oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.</p>
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Lecce'de 7 karşılaşmaya çıkan ve hepsinde oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

<p><b>'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ</b></p><p><br></p><p>Güven, İtalya'daki ilk röportajında, 'Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler.' ifadelerini kullanmıştı.</p>
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'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ


Güven, İtalya'daki ilk röportajında, 'Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler.' ifadelerini kullanmıştı.

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