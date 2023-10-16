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Hafriyat yüklü kamyon 5 aracın üzerine devrildi

Hafriyat yüklü kamyon 5 aracın üzerine devrildi
16 Ekim 2023 Pazartesi

Düzce'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 5 araç zarar gördü.

<p>Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde yürütülen doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında Y.A'nın kullandığı 81 DJ 275 plakalı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaparken park halindeki 2 otomobile çarptı.</p>
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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde yürütülen doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında Y.A'nın kullandığı 81 DJ 275 plakalı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaparken park halindeki 2 otomobile çarptı.

<p>Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.</p>
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Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

<p>Toplam 5 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Y.A, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.</p>
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Toplam 5 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Y.A, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

<p>Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı.</p>
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Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

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