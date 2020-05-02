Dünya futbol ekonomisini sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de birçok kulübü olumsuz etkilerken, Beşiktaş yönetiminden önemli bir adım geldi.
Süper Lig'in ne zaman başlayacağının belli olmamasına rağmen saha içi antrenmanlarına start veren siyah-beyazlılarda yöntimin hamlesi yüzleri güldürdü.
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlı yönetim, önündeki en büyük sıkıntılardan biri olan futbolcu ödemelerinde önemli bir engeli aştı.
Beşiktaş yönetimi, futbolcuların alacaklarının önemli bir bölümünü öderken, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağladı.
Böylece siyah-beyazlılar, UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirmiş oldu.
TÜM ENGELLER ORTADAN KALKTI
Beşiktaş, sezon sona erdiğinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse, futbolcu alacaklarından ötürü herhangi bir engelle karşılaşmayacak.
Öte yandan futbolcuların da koronavirüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan kulübe büyük bir anlayış gösterdi.
FUTBOLCULAR ESNEK TAVIR SERGİLEDİ
Kulüpteki birçok futbolcunun, alacaklarının ödenmesi konusunda esnek bir tavır sergilediği ifade edildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu anlamlı davranış karşısında duygulandığı ve kalan ödemelerin de zamanında yapılacağına dair siyah-beyazlı futbolculara söz verdiği öğrenildi.