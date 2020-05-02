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İmzalar tamam! Beşiktaş'a Avrupa müjdesi

İmzalar tamam! Beşiktaş'a Avrupa müjdesi
02 Mayıs 2020 Cumartesi

Beşiktaş ekonomik açıdan zor günler geçiriyor. Beşiktaş Avrupa kupalarına katılamama riski ile karşı karşıya kaldı. Ancak siyah beyazlı takım bu tehlikeyi savuşturdu. İşte detaylar...

<p>Dünya futbol ekonomisini sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de birçok kulübü olumsuz etkilerken, Beşiktaş yönetiminden önemli bir adım geldi.</p>
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Dünya futbol ekonomisini sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de birçok kulübü olumsuz etkilerken, Beşiktaş yönetiminden önemli bir adım geldi.

<p>Süper Lig'in ne zaman başlayacağının belli olmamasına rağmen saha içi antrenmanlarına start veren siyah-beyazlılarda yöntimin hamlesi yüzleri güldürdü.</p>
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Süper Lig'in ne zaman başlayacağının belli olmamasına rağmen saha içi antrenmanlarına start veren siyah-beyazlılarda yöntimin hamlesi yüzleri güldürdü.

<p>Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlı yönetim, önündeki en büyük sıkıntılardan biri olan futbolcu ödemelerinde önemli bir engeli aştı.</p>
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Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlı yönetim, önündeki en büyük sıkıntılardan biri olan futbolcu ödemelerinde önemli bir engeli aştı.

<p>Beşiktaş yönetimi, futbolcuların alacaklarının önemli bir bölümünü öderken, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağladı.</p>
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Beşiktaş yönetimi, futbolcuların alacaklarının önemli bir bölümünü öderken, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağladı.

<p>Böylece siyah-beyazlılar, UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirmiş oldu.</p>
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Böylece siyah-beyazlılar, UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirmiş oldu.

<p><b>TÜM ENGELLER ORTADAN KALKTI</b></p><p>Beşiktaş, sezon sona erdiğinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse, futbolcu alacaklarından ötürü herhangi bir engelle karşılaşmayacak.</p>
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TÜM ENGELLER ORTADAN KALKTI

Beşiktaş, sezon sona erdiğinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse, futbolcu alacaklarından ötürü herhangi bir engelle karşılaşmayacak.

<p>Öte yandan futbolcuların da koronavirüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan kulübe büyük bir anlayış gösterdi.</p>
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Öte yandan futbolcuların da koronavirüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan kulübe büyük bir anlayış gösterdi.

<p><b>FUTBOLCULAR ESNEK TAVIR SERGİLEDİ</b></p><p>Kulüpteki birçok futbolcunun, alacaklarının ödenmesi konusunda esnek bir tavır sergilediği ifade edildi.</p>
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FUTBOLCULAR ESNEK TAVIR SERGİLEDİ

Kulüpteki birçok futbolcunun, alacaklarının ödenmesi konusunda esnek bir tavır sergilediği ifade edildi.

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu anlamlı davranış karşısında duygulandığı ve kalan ödemelerin de zamanında yapılacağına dair siyah-beyazlı futbolculara söz verdiği öğrenildi.</p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu anlamlı davranış karşısında duygulandığı ve kalan ödemelerin de zamanında yapılacağına dair siyah-beyazlı futbolculara söz verdiği öğrenildi.

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