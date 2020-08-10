İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2971
  • EURO
    8,5862
  • ALTIN
    477.039
  • BIST100
    1075.52

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
10 Ağustos 2020 Pazartesi

İstanbul barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. Büyükçekmece'de havadan alınan görüntüler şoke etti. İstanbul barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29,43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.

<p>İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.</p>
1
/
50

İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.

<p>İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.</p>
2
/
50

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

<p>İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.</p>
3
/
50

İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.

<p>Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı. </p><p><br></p>
4
/
50

Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı.


<p>Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.</p>
5
/
50

Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.

6
/
50

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
7
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
8
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
9
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
10
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
11
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
12
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
13
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
14
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

<p>İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü</p>
15
/
50

İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü

16
/
50

17
/
50

18
/
50

19
/
50

20
/
50

21
/
50

22
/
50

23
/
50

24
/
50

25
/
50

26
/
50

27
/
50

28
/
50

29
/
50

30
/
50

31
/
50

32
/
50

33
/
50

34
/
50

35
/
50

36
/
50

37
/
50

38
/
50

39
/
50

40
/
50

41
/
50

42
/
50

43
/
50

44
/
50

45
/
50

46
/
50

47
/
50

48
/
50

49
/
50

50
/
50

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.