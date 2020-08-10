İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.
İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.
İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı.
Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Barajlardaki su seviyesi düştü