SAMIR NASRI/FUTBOL
Antalyaspor'da da forma giyen yıldız Müslüman Fransız futbolcular arasında..
IBRAHIM AFELLAY/FUTBOL
Berberi asıllı Hollandalı futbolcu Barcelona, PSG gibi takımlarda top koşturdu..
İLKAY GÜNDOĞAN/FUTBOL
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı başarılı orta saha da Müslüman olan futbolculardan biri..
IMRAN KHAN NIAZI/KRİKET
Kriket sporundan emekli olduktan sonra politika alanında karşımıza çıkan ve Pakistan Başbakanı olan Khan, 25 Kasım 1952 doğumlu efsanevi kriketçi İslamı benimsemiş ünlü sporculardan..
DEMBA BA/FUTBOL
Ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen forvet Müslüman kimliği ile bilinen yıldızlardan..
ABDEL KADER KEITA/FUTBOL
Galatasaray'da oynadığı dönemde herkesin sevgilisi olan Fildişili yıldız da Müslüman olan futbolculardan..
ERIC ABIDAL/FUTBOL
İslam'a geçtikten sonraki adıyla Bilal Abidal olan futbolcu Fransa millî futbol takımının kaptanlığını da yaptı. Martinique kökenli Fransız futbolcu 2007 yılında UEFA Yılın Takımı'na seçilmişti..
RAMİL GULİYEV/ATLETİZM
Azeri asıllı Türk atlet Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti..
ALİ KARİMİ/FUTBOL
İran'ın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Ali Karimi, bir dönem Bayern Münih formasını da giymişti. Tekniği ile öne çıkan Karimi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en iyi döneminde gözden düşmüştü..
MESUT ÖZİL/FUTBOL
Türk yıldız geçtiğimiz günlerde Almanya'da uğradığı ırkçı tutum nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakmasıyla gündeme gelmişti..
MOHAMED SALAH/FUTBOL
Basel'de oynadığı futbolla dikkatleri çeken ardından Roma'ya transfer olan Mısırlı futbolcu, şu anda Liverpool'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu attığı gollerden sonra sevinç olarak secdeye gidiyor..
THIERRY HENRY/FUTBOL
Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olarak tanınan Henry, El Cezire'ye verdiği bir röportajda 'İslamla tanışmamda takım arkadaşlarım Anelka, Abidal ve Ribery'nin etkisi oldu. Onlarla konuştukça kendimi islama yakın hissettim ve kalbimle islama inandım.' demişti..
PAUL POGBA/FUTBOL
Manchester United'ta oynayan başarılı oyuncu da Müslüman kimliği ile tanınıyor..
N'GOLO KANTE/FUTBOL
Fransız orta saha oyuncusu Leicester City'nin rüya sezonunda parlayarak Chelsea'nin yolunu tuttu. Ayrıca Kante, Müslümanlara yardım etmesiyle de sık sık gündeme geliyor..
HAKEEM ABDUL OLAJUWON/BASKETBOL
Nijerya doğumlu basketbolcu Amerika'da birçok Müslüman gencin kahramanı olarak biliniyor..
HICHAM EL GUERROUJ/ATLETİZM
500 metrede dünya rekorunu kıran Faslı atlet dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu. 2006'da atletizmi bıraktı..
HASAN SALIHAMIDZIC/FUTBOL
Uzun yıllar Bayern Münih forması ile top koşturan Bosnalı yıldız, şu an hala Alman devinde yöneticilik yapmakta..
JAE LEE WOON/FUTBOL
1973 doğumlu Güney Koreli milli kaleci, 2002'den beri Müslüman olarak hayatını sürdürüyor..
MIKE TYSON/BOKS
30 Haziran 1966 doğumlu, dünyanın en büyük boksörlerinden biri olan, ringlerin asabi ve hırçın çocuğu Mike Tyson en iyi Müslüman atletlerden bir tanesi..
EL HADJI DIOUF/FUTBOL
2002 Dünya Kupası'nda Senegal forması ile yıldızlaşan isim, turnuvanın ardından İngiltere'nin yolunu tutmuştu..
MOHAMED KALLON/FUTBOL
1979 doğumlu Sierra Leoneli forvet Inter'de oynadığı dönem uzun süre konuşulmuştu..
JOSEPH DESIRE JOB/FUTBOL
Fransa doğumlu Kamerunlu yıldız, ülkesinin milli takım formasını da 52 kez terletmişti..
NAİM SÜLEYMANOĞLU/HALTER
Türk sporunun yetiştirdiği en önemli isimlerin başında gelen Süleymanoğlu, halter dalında Olimpiyatlarda birçok dünya rekorunu kırmıştı..
KARIM BENZEMA/FUTBOL
Uzun yıllardır Real Madrid formasını giyen Cezayir asıllı Fransız yıldız da dünyadaki en bilinen Müslüman sporculardan biri..
YAYA TOURE/FUTBOL
Yaya Toure'de kardeşi gibi Müslüman olan futbolcular arasında..
KOLO TOURE/FUTBOL
Uzun yıllar İngiltere'de top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu; Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formalarını giydi..
KIMIA ALIZADEH ZONOOZI/TEKVANDO
İranlı sporcu Rio 2016'da altın madalya almıştı. Baş örtüsü ile yarışan sporcu o dönem çok konuşulmuştu..
Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu..
Tam adı Habib Abdulmanapoviç Nurmagomedov olan 1988 doğumlu dövüşçü son dönemde en çok konuşulan sporcuların başında geliyor. UFC ünvan maçında McGregor'ı deviren Rus sporcu kemerini korumuştu..
MOHAMED SISSOKO/FUTBOL
Fransız asıllı Malili yıldız 3 yıl Juventus formasını da terletmişti. Oynadığı dönemde orta sahadaki sert oyunu ile göze çarpan ismin kariyeri Juventus'tan sonra düşüşe geçti..
KHALID BOULAHROUZ/FUTBOL
28 Aralık 1981 Hollanda doğumlu başarılı defans oyuncusu, 2015 yılında kariyerine son verdi. Hollanda Milli Takım formasını da giyen isim Chelsea'ye transfer olduğu dönemde çok konuşulmuştu..
KAREEM ABDUL JABBAR/BASKETBOL
NBA tarihinin gelmiş gelmiş en iyi oyuncularından biri olan Jabbar da Müslümanlığı seçmiş sporculardan. 6 NBA şampiyonluğu, 6 MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü olan ve 38.387 sayı ortalaması ile NBA'e damga vuran Jabbar Amerika'da hem siyahi hem Müslüman olmanın en zor olduğu dönemlerden birinde büyük saygı kazanan bir sporcuydu..
MAHAMADOU DIARRA/FUTBOL
18 Mayıs 1981 doğumlu Malili futbolcu Real Madrid ve Lyon gibi takımların vazgeçilmezi olmuştu..
OMAR FREDRICK KANOUTE/FUTBOL
Uzun yıllar İspanya'da top koşturan Malili futbolcu da Müslüman sporcular arasında. Malili isim attığı gollerle bir dönem yeşil sahalara damga vurmuştu..