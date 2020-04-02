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KHABIB NURMAGOMEDOV/DÖVÜŞ



Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu..