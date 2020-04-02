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İşte dünyaya damga vuran Müslüman sporcular

İşte dünyaya damga vuran Müslüman sporcular
02 Nisan 2020 Perşembe

Son dönemde bir çok Müslüman sporcunun tarih yazmasının ardından Müslüman sporcular yeniden gündeme geldi. İşte tarihe geçen Müslüman sporcular..

<p><strong>SAMIR NASRI/FUTBOL</strong></p><p>Antalyaspor'da da forma giyen yıldız Müslüman Fransız futbolcular arasında.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular'>.</a></p>
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SAMIR NASRI/FUTBOL

Antalyaspor'da da forma giyen yıldız Müslüman Fransız futbolcular arasında..

<p><strong>IBRAHIM AFELLAY/FUTBOL</strong></p><p>Berberi asıllı Hollandalı futbolcu Barcelona, PSG gibi takımlarda top koşturdu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/41'>.</a></p>
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IBRAHIM AFELLAY/FUTBOL

Berberi asıllı Hollandalı futbolcu Barcelona, PSG gibi takımlarda top koşturdu..

<p><strong>İLKAY GÜNDOĞAN/FUTBOL</strong></p><p>Manchester City'de forma giyen Türk asıllı başarılı orta saha da Müslüman olan futbolculardan biri.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/41'>.</a></p>
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İLKAY GÜNDOĞAN/FUTBOL

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı başarılı orta saha da Müslüman olan futbolculardan biri..

<p><strong>IMRAN KHAN NIAZI/KRİKET</strong></p><p>Kriket sporundan emekli olduktan sonra politika alanında karşımıza çıkan ve Pakistan Başbakanı olan Khan, 25 Kasım 1952 doğumlu efsanevi kriketçi İslamı benimsemiş ünlü sporculardan.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/39'>.</a></p>
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IMRAN KHAN NIAZI/KRİKET

Kriket sporundan emekli olduktan sonra politika alanında karşımıza çıkan ve Pakistan Başbakanı olan Khan, 25 Kasım 1952 doğumlu efsanevi kriketçi İslamı benimsemiş ünlü sporculardan..

<p><strong>DEMBA BA/FUTBOL</strong></p><p>Ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen forvet Müslüman kimliği ile bilinen yıldızlardan.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/38'>.</a></p>
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DEMBA BA/FUTBOL

Ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen forvet Müslüman kimliği ile bilinen yıldızlardan..

<p><strong>ABDEL KADER KEITA/FUTBOL</strong></p><p>Galatasaray'da oynadığı dönemde herkesin sevgilisi olan Fildişili yıldız da Müslüman olan futbolculardan.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/37'>.</a></p>
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ABDEL KADER KEITA/FUTBOL

Galatasaray'da oynadığı dönemde herkesin sevgilisi olan Fildişili yıldız da Müslüman olan futbolculardan..

<p><strong>ERIC ABIDAL/FUTBOL</strong></p><p>İslam'a geçtikten sonraki adıyla Bilal Abidal olan futbolcu Fransa millî futbol takımının kaptanlığını da yaptı. Martinique kökenli Fransız futbolcu 2007 yılında UEFA Yılın Takımı'na seçilmişti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/37'>.</a></p>
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ERIC ABIDAL/FUTBOL

İslam'a geçtikten sonraki adıyla Bilal Abidal olan futbolcu Fransa millî futbol takımının kaptanlığını da yaptı. Martinique kökenli Fransız futbolcu 2007 yılında UEFA Yılın Takımı'na seçilmişti..

<p><strong>RAMİL GULİYEV/ATLETİZM</strong></p><p>Azeri asıllı Türk atlet Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/36'>.</a></p>
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RAMİL GULİYEV/ATLETİZM

Azeri asıllı Türk atlet Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti..

<p><strong>ALİ KARİMİ/FUTBOL</strong></p><p>İran'ın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Ali Karimi, bir dönem Bayern Münih formasını da giymişti. Tekniği ile öne çıkan Karimi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en iyi döneminde gözden düşmüştü.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/34'>.</a></p>
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ALİ KARİMİ/FUTBOL

İran'ın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Ali Karimi, bir dönem Bayern Münih formasını da giymişti. Tekniği ile öne çıkan Karimi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en iyi döneminde gözden düşmüştü..

<p><strong>MESUT ÖZİL/FUTBOL</strong></p><p>Türk yıldız geçtiğimiz günlerde Almanya'da uğradığı ırkçı tutum nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakmasıyla gündeme gelmişti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/33'>.</a></p>
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MESUT ÖZİL/FUTBOL

Türk yıldız geçtiğimiz günlerde Almanya'da uğradığı ırkçı tutum nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakmasıyla gündeme gelmişti..

<figure><figcaption><p><strong>JAHANGIR KHAN/SQUASH</strong></p><p>Ülkemizde pek ilgi gösterilmeyen sporlardan biri olan Squash'ın dünyadaki en büyük yıldızlarından biri olan Khan 2002 yılından beri Dünya Squash Federasyonu Başkanlığını sürdürmekte. O da İslam inancını benimsemiş durumda.</p></figcaption></figure><figure><a href='https://iaaspr.tmgrup.com.tr/952322/0/0/0/0/0/0?u=https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2018/10/17/1539761047533.jpg&l=1'></a></figure><a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/32'>.</a>
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JAHANGIR KHAN/SQUASH

Ülkemizde pek ilgi gösterilmeyen sporlardan biri olan Squash'ın dünyadaki en büyük yıldızlarından biri olan Khan 2002 yılından beri Dünya Squash Federasyonu Başkanlığını sürdürmekte. O da İslam inancını benimsemiş durumda.

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<p><strong>MOHAMED SALAH/FUTBOL</strong></p><p>Basel'de oynadığı futbolla dikkatleri çeken ardından Roma'ya transfer olan Mısırlı futbolcu, şu anda Liverpool'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu attığı gollerden sonra sevinç olarak secdeye gidiyor.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/31'>.</a></p>
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MOHAMED SALAH/FUTBOL

Basel'de oynadığı futbolla dikkatleri çeken ardından Roma'ya transfer olan Mısırlı futbolcu, şu anda Liverpool'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu attığı gollerden sonra sevinç olarak secdeye gidiyor..

<p><strong>THIERRY HENRY/FUTBOL</strong></p><p>Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olarak tanınan Henry, El Cezire'ye verdiği bir röportajda <strong>'İslamla tanışmamda takım arkadaşlarım Anelka, Abidal ve Ribery'nin etkisi oldu. Onlarla konuştukça kendimi islama yakın hissettim ve kalbimle islama inandım.'</strong> demişti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/30'>.</a></p>
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THIERRY HENRY/FUTBOL

Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olarak tanınan Henry, El Cezire'ye verdiği bir röportajda 'İslamla tanışmamda takım arkadaşlarım Anelka, Abidal ve Ribery'nin etkisi oldu. Onlarla konuştukça kendimi islama yakın hissettim ve kalbimle islama inandım.' demişti..

<p><strong>PAUL POGBA/FUTBOL</strong></p><p>Manchester United'ta oynayan başarılı oyuncu da Müslüman kimliği ile tanınıyor.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/29'>.</a></p>
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PAUL POGBA/FUTBOL

Manchester United'ta oynayan başarılı oyuncu da Müslüman kimliği ile tanınıyor..

<p><strong>N'GOLO KANTE/FUTBOL</strong></p><p>Fransız orta saha oyuncusu Leicester City'nin rüya sezonunda parlayarak Chelsea'nin yolunu tuttu. Ayrıca Kante, Müslümanlara yardım etmesiyle de sık sık gündeme geliyor.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/28'>.</a></p>
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N'GOLO KANTE/FUTBOL

Fransız orta saha oyuncusu Leicester City'nin rüya sezonunda parlayarak Chelsea'nin yolunu tuttu. Ayrıca Kante, Müslümanlara yardım etmesiyle de sık sık gündeme geliyor..

<p><strong>HAKEEM ABDUL OLAJUWON/BASKETBOL</strong></p><p>Nijerya doğumlu basketbolcu Amerika'da birçok Müslüman gencin kahramanı olarak biliniyor.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/27'>.</a></p>
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HAKEEM ABDUL OLAJUWON/BASKETBOL

Nijerya doğumlu basketbolcu Amerika'da birçok Müslüman gencin kahramanı olarak biliniyor..

<p><strong>HICHAM EL GUERROUJ/ATLETİZM</strong></p><p>500 metrede dünya rekorunu kıran Faslı atlet dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu. 2006'da atletizmi bıraktı.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/26'>.</a></p>
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HICHAM EL GUERROUJ/ATLETİZM

500 metrede dünya rekorunu kıran Faslı atlet dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu. 2006'da atletizmi bıraktı..

<p><strong>HASAN SALIHAMIDZIC/FUTBOL</strong></p><p>Uzun yıllar Bayern Münih forması ile top koşturan Bosnalı yıldız, şu an hala Alman devinde yöneticilik yapmakta.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/25'>.</a></p>
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HASAN SALIHAMIDZIC/FUTBOL

Uzun yıllar Bayern Münih forması ile top koşturan Bosnalı yıldız, şu an hala Alman devinde yöneticilik yapmakta..

<p><strong>JAE LEE WOON/FUTBOL</strong></p><p>1973 doğumlu Güney Koreli milli kaleci, 2002'den beri Müslüman olarak hayatını sürdürüyor.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/15'>.</a></p>
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JAE LEE WOON/FUTBOL

1973 doğumlu Güney Koreli milli kaleci, 2002'den beri Müslüman olarak hayatını sürdürüyor..

<p><strong>MIKE TYSON/BOKS</strong></p><p>30 Haziran 1966 doğumlu, dünyanın en büyük boksörlerinden biri olan, ringlerin asabi ve hırçın çocuğu Mike Tyson en iyi Müslüman atletlerden bir tanesi.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/24'>.</a></p>
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MIKE TYSON/BOKS

30 Haziran 1966 doğumlu, dünyanın en büyük boksörlerinden biri olan, ringlerin asabi ve hırçın çocuğu Mike Tyson en iyi Müslüman atletlerden bir tanesi..

<p><strong>EL HADJI DIOUF/FUTBOL</strong></p><p>2002 Dünya Kupası'nda Senegal forması ile yıldızlaşan isim, turnuvanın ardından İngiltere'nin yolunu tutmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/23'>.</a></p>
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EL HADJI DIOUF/FUTBOL

2002 Dünya Kupası'nda Senegal forması ile yıldızlaşan isim, turnuvanın ardından İngiltere'nin yolunu tutmuştu..

<p><strong>MOHAMED KALLON/FUTBOL</strong></p><p>1979 doğumlu Sierra Leoneli forvet Inter'de oynadığı dönem uzun süre konuşulmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/23'>.</a></p>
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MOHAMED KALLON/FUTBOL

1979 doğumlu Sierra Leoneli forvet Inter'de oynadığı dönem uzun süre konuşulmuştu..

<p><strong>JOSEPH DESIRE JOB/FUTBOL</strong></p><p>Fransa doğumlu Kamerunlu yıldız, ülkesinin milli takım formasını da 52 kez terletmişti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/21'>.</a></p>
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JOSEPH DESIRE JOB/FUTBOL

Fransa doğumlu Kamerunlu yıldız, ülkesinin milli takım formasını da 52 kez terletmişti..

<p><strong>NAİM SÜLEYMANOĞLU/HALTER</strong></p><p>Türk sporunun yetiştirdiği en önemli isimlerin başında gelen Süleymanoğlu, halter dalında Olimpiyatlarda birçok dünya rekorunu kırmıştı.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/20'>.</a></p>
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NAİM SÜLEYMANOĞLU/HALTER

Türk sporunun yetiştirdiği en önemli isimlerin başında gelen Süleymanoğlu, halter dalında Olimpiyatlarda birçok dünya rekorunu kırmıştı..

<p><strong>KARIM BENZEMA/FUTBOL</strong></p><p>Uzun yıllardır Real Madrid formasını giyen Cezayir asıllı Fransız yıldız da dünyadaki en bilinen Müslüman sporculardan biri.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/19'>.</a></p>
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KARIM BENZEMA/FUTBOL

Uzun yıllardır Real Madrid formasını giyen Cezayir asıllı Fransız yıldız da dünyadaki en bilinen Müslüman sporculardan biri..

<p><strong>YAYA TOURE/FUTBOL</strong></p><p>Yaya Toure'de kardeşi gibi Müslüman olan futbolcular arasında.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/18'>.</a></p>
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YAYA TOURE/FUTBOL

Yaya Toure'de kardeşi gibi Müslüman olan futbolcular arasında..

<p><strong>KOLO TOURE/FUTBOL</strong></p><p>Uzun yıllar İngiltere'de top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu; Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formalarını giydi.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/17'>.</a></p>
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KOLO TOURE/FUTBOL

Uzun yıllar İngiltere'de top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu; Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formalarını giydi..

<p><strong>KIMIA ALIZADEH ZONOOZI/TEKVANDO</strong></p><p>İranlı sporcu Rio 2016'da altın madalya almıştı. Baş örtüsü ile yarışan sporcu o dönem çok konuşulmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/16'>.</a></p>
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KIMIA ALIZADEH ZONOOZI/TEKVANDO

İranlı sporcu Rio 2016'da altın madalya almıştı. Baş örtüsü ile yarışan sporcu o dönem çok konuşulmuştu..

<div><strong>KHABIB NURMAGOMEDOV/DÖVÜŞ</strong><br></div><p>Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/14'>.</a></p>
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KHABIB NURMAGOMEDOV/DÖVÜŞ

Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu..

Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu. Sonraki üç yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu 12 müsabakanın sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti. Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/13'>.</a>
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Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu. Sonraki üç yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu 12 müsabakanın sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti. Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı..

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Tam adı Habib Abdulmanapoviç Nurmagomedov olan 1988 doğumlu dövüşçü son dönemde en çok konuşulan sporcuların başında geliyor. UFC ünvan maçında McGregor'ı deviren Rus sporcu kemerini korumuştu.</span><a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/12' style='font-size: 1.2rem;'>.</a><br></p>
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Tam adı Habib Abdulmanapoviç Nurmagomedov olan 1988 doğumlu dövüşçü son dönemde en çok konuşulan sporcuların başında geliyor. UFC ünvan maçında McGregor'ı deviren Rus sporcu kemerini korumuştu..

<p><strong>MOHAMED SISSOKO/FUTBOL</strong></p><p>Fransız asıllı Malili yıldız 3 yıl Juventus formasını da terletmişti. Oynadığı dönemde orta sahadaki sert oyunu ile göze çarpan ismin kariyeri Juventus'tan sonra düşüşe geçti.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/11'>.</a></p>
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MOHAMED SISSOKO/FUTBOL

Fransız asıllı Malili yıldız 3 yıl Juventus formasını da terletmişti. Oynadığı dönemde orta sahadaki sert oyunu ile göze çarpan ismin kariyeri Juventus'tan sonra düşüşe geçti..

<p><strong>KHALID BOULAHROUZ/FUTBOL</strong></p><p>28 Aralık 1981 Hollanda doğumlu başarılı defans oyuncusu, 2015 yılında kariyerine son verdi. Hollanda Milli Takım formasını da giyen isim Chelsea'ye transfer olduğu dönemde çok konuşulmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/10'>.</a></p>
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KHALID BOULAHROUZ/FUTBOL

28 Aralık 1981 Hollanda doğumlu başarılı defans oyuncusu, 2015 yılında kariyerine son verdi. Hollanda Milli Takım formasını da giyen isim Chelsea'ye transfer olduğu dönemde çok konuşulmuştu..

<p><strong>KAREEM ABDUL JABBAR/BASKETBOL</strong></p><p>NBA tarihinin gelmiş gelmiş en iyi oyuncularından biri olan Jabbar da Müslümanlığı seçmiş sporculardan. 6 NBA şampiyonluğu, 6 MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü olan ve 38.387 sayı ortalaması ile NBA'e damga vuran Jabbar Amerika'da hem siyahi hem Müslüman olmanın en zor olduğu dönemlerden birinde büyük saygı kazanan bir sporcuydu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/9'>.</a></p>
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KAREEM ABDUL JABBAR/BASKETBOL

NBA tarihinin gelmiş gelmiş en iyi oyuncularından biri olan Jabbar da Müslümanlığı seçmiş sporculardan. 6 NBA şampiyonluğu, 6 MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü olan ve 38.387 sayı ortalaması ile NBA'e damga vuran Jabbar Amerika'da hem siyahi hem Müslüman olmanın en zor olduğu dönemlerden birinde büyük saygı kazanan bir sporcuydu..

<p><strong>MAHAMADOU DIARRA/FUTBOL</strong></p><p>18 Mayıs 1981 doğumlu Malili futbolcu Real Madrid ve Lyon gibi takımların vazgeçilmezi olmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/8'>.</a></p>
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MAHAMADOU DIARRA/FUTBOL

18 Mayıs 1981 doğumlu Malili futbolcu Real Madrid ve Lyon gibi takımların vazgeçilmezi olmuştu..

<p><strong>OMAR FREDRICK KANOUTE/FUTBOL</strong></p><p>Uzun yıllar İspanya'da top koşturan Malili futbolcu da Müslüman sporcular arasında. Malili isim attığı gollerle bir dönem yeşil sahalara damga vurmuştu.<a href='https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/dunyaya-damga-vuran-musluman-sporcular/7'>.</a></p>
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OMAR FREDRICK KANOUTE/FUTBOL

Uzun yıllar İspanya'da top koşturan Malili futbolcu da Müslüman sporcular arasında. Malili isim attığı gollerle bir dönem yeşil sahalara damga vurmuştu..

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