Süper Lig'de İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...
10. EN SON 1997'DE KAZANDI
Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (3B 6M), rakibini iç sahada en son Mayıs 1997'de mağlup edebildi (4-3).
9. LİG DUBLESİ YAPTIĞI SON SEZON 2002/03
Bu sezon İstanbulspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette lig dublesi yaptığı son sezonu 2002/03'te yaşadı.
8. EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI
Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (2B 4M), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1995/96'da yaşadı (11 maç).
7. DEPLASMANDA SON 3 MAÇTA GOL ATAMADI
Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında (Fernando Santos) gol atamayan Beşiktaş (1B 2M), daha uzun bir gol hasretini en son Nisan-Mayıs 1983 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yaşadı (Dorde Milic).
6. LİG TARİHİNDE 10'DA 10'U YOK
İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son dokuz Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, lig tarihinde hemşehrilerinden üst üste 10 yenilgi almadı.
5. İSTANBUL EKİPLERİNE 9 MAÇTA 4 YENİLGİ
Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), en üst lig tarihinde hemşehrilerine daha fazla mağlup olduğu bir sezon geçirmedi (2007/08, 2011/12 ve 2014/15 ile eşit).
4. 10 GOLÜNÜ 10 FARKLI OYUNCU ATTI
İstanbulspor'un Süper Lig'deki son 10 golünü 10 farklı oyuncu kaydetti. Bu sezon toplamda 15 oyuncusu fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, Pendikspor ile birlikte en yüksek sayıya sahip iki takımdan biri.
3. EN FAZLA GOL PAYI OLAN OYUNCU
2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Semih Kılıçsoy (7 gol & 2 asist), bu dönemde takımının attığı gollerin en büyük kısmına etki eden isim konumunda (%75; 9/12)
2. SON MAÇTA 8 ŞUT
Görev yaptığı son Süper Lig maçında sekiz şut çeken Ernest Muçi (vs Konyaspor), bu sezon Beşiktaş formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
1. YABANCI HOCALARA 5 MAÇTA 1 YENİLGİ
Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Osman Zeki Korkmaz (2G 2B), tek yenilgisini bu sezon Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak aldı.