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5. İSTANBUL EKİPLERİNE 9 MAÇTA 4 YENİLGİ

Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), en üst lig tarihinde hemşehrilerine daha fazla mağlup olduğu bir sezon geçirmedi (2007/08, 2011/12 ve 2014/15 ile eşit).