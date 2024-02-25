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  • İşte İstanbulspor-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler...

İşte İstanbulspor-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler...

İşte İstanbulspor-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler...
25 Şubat 2024 Pazar

Beşiktaş bu akşam deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Maç öncesi iki takımın birbirlerine karşı olan istatistiklerini derledik. İşte maçın 10 şifresi...

<p>Süper Lig'de İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...</p>
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Süper Lig'de İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

<p><b>10. EN SON 1997'DE KAZANDI</b></p><p>Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (3B 6M), rakibini iç sahada en son Mayıs 1997'de mağlup edebildi (4-3).</p>
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10. EN SON 1997'DE KAZANDI

Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (3B 6M), rakibini iç sahada en son Mayıs 1997'de mağlup edebildi (4-3).

<p><b>9. LİG DUBLESİ YAPTIĞI SON SEZON 2002/03</b></p><p>Bu sezon İstanbulspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette lig dublesi yaptığı son sezonu 2002/03'te yaşadı.</p>
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9. LİG DUBLESİ YAPTIĞI SON SEZON 2002/03

Bu sezon İstanbulspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette lig dublesi yaptığı son sezonu 2002/03'te yaşadı.

<p><b>8. EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI</b></p><p>Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (2B 4M), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1995/96'da yaşadı (11 maç).</p>
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8. EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (2B 4M), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1995/96'da yaşadı (11 maç).

<p><b>7. DEPLASMANDA SON 3 MAÇTA GOL ATAMADI</b></p><p>Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında (Fernando Santos) gol atamayan Beşiktaş (1B 2M), daha uzun bir gol hasretini en son Nisan-Mayıs 1983 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yaşadı (Dorde Milic).</p>
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7. DEPLASMANDA SON 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında (Fernando Santos) gol atamayan Beşiktaş (1B 2M), daha uzun bir gol hasretini en son Nisan-Mayıs 1983 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yaşadı (Dorde Milic).

<p><b>6. LİG TARİHİNDE 10'DA 10'U YOK</b></p><p>İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son dokuz Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, lig tarihinde hemşehrilerinden üst üste 10 yenilgi almadı.</p>
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6. LİG TARİHİNDE 10'DA 10'U YOK

İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son dokuz Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, lig tarihinde hemşehrilerinden üst üste 10 yenilgi almadı.

<p><b>5. İSTANBUL EKİPLERİNE 9 MAÇTA 4 YENİLGİ</b></p><p>Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), en üst lig tarihinde hemşehrilerine daha fazla mağlup olduğu bir sezon geçirmedi (2007/08, 2011/12 ve 2014/15 ile eşit).</p>
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5. İSTANBUL EKİPLERİNE 9 MAÇTA 4 YENİLGİ

Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), en üst lig tarihinde hemşehrilerine daha fazla mağlup olduğu bir sezon geçirmedi (2007/08, 2011/12 ve 2014/15 ile eşit).

<p><b>4. 10 GOLÜNÜ 10 FARKLI OYUNCU ATTI</b></p><p>İstanbulspor'un Süper Lig'deki son 10 golünü 10 farklı oyuncu kaydetti. Bu sezon toplamda 15 oyuncusu fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, Pendikspor ile birlikte en yüksek sayıya sahip iki takımdan biri.</p>
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4. 10 GOLÜNÜ 10 FARKLI OYUNCU ATTI

İstanbulspor'un Süper Lig'deki son 10 golünü 10 farklı oyuncu kaydetti. Bu sezon toplamda 15 oyuncusu fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, Pendikspor ile birlikte en yüksek sayıya sahip iki takımdan biri.

<p><b>3. EN FAZLA GOL PAYI OLAN OYUNCU</b></p><p>2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Semih Kılıçsoy (7 gol & 2 asist), bu dönemde takımının attığı gollerin en büyük kısmına etki eden isim konumunda (%75; 9/12)</p>
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3. EN FAZLA GOL PAYI OLAN OYUNCU

2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Semih Kılıçsoy (7 gol & 2 asist), bu dönemde takımının attığı gollerin en büyük kısmına etki eden isim konumunda (%75; 9/12)

<p><b>2. SON MAÇTA 8 ŞUT</b></p><p>Görev yaptığı son Süper Lig maçında sekiz şut çeken Ernest Muçi (vs Konyaspor), bu sezon Beşiktaş formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.</p>
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2. SON MAÇTA 8 ŞUT

Görev yaptığı son Süper Lig maçında sekiz şut çeken Ernest Muçi (vs Konyaspor), bu sezon Beşiktaş formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

<p><b>1. YABANCI HOCALARA 5 MAÇTA 1 YENİLGİ</b></p><p>Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Osman Zeki Korkmaz (2G 2B), tek yenilgisini bu sezon Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak aldı.</p>
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1. YABANCI HOCALARA 5 MAÇTA 1 YENİLGİ

Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Osman Zeki Korkmaz (2G 2B), tek yenilgisini bu sezon Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak aldı.
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