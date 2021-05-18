7 / 53



Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef'e verildi.