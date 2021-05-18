İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3637
  • EURO
    10,2237
  • ALTIN
    502.359
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Kupa törenine damga vuran slogan! '2 kupa tek şampiyon Beşiktaş'

Kupa törenine damga vuran slogan! '2 kupa tek şampiyon Beşiktaş'

Kupa törenine damga vuran slogan! '2 kupa tek şampiyon Beşiktaş'
18 Mayıs 2021 Salı

Futbolda 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, kupasını aldı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, üzerinde '2 kupa tek şampiyon Beşiktaş' yazılı tişörtlerle coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

<p>Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı. </p>
1
/
53

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı.

<p>Geçen cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek averajla Galatasaray'ın önünde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, aynı stadyumda 3 gün aradan sonra bu kez kupa sevinci yaşadı. </p>
2
/
53

Geçen cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek averajla Galatasaray'ın önünde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, aynı stadyumda 3 gün aradan sonra bu kez kupa sevinci yaşadı.

<p>Hakem Ali Palabıyık'ın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. </p>
3
/
53

Hakem Ali Palabıyık'ın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

<p><b>'İki kupa tek şampiyon Beşiktaş' </b>yazılı tişört giyen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. </p>
4
/
53

'İki kupa tek şampiyon Beşiktaş' yazılı tişört giyen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı.

<p>Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, taraftarların isteği doğrultusunda 3'lü çektirdi. </p>
5
/
53

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, taraftarların isteği doğrultusunda 3'lü çektirdi.

<p>Finalin kaybedeni Antalyaspor taraftarları da futbolcularını tribünlere çağırarak teselli etti.</p>
6
/
53

Finalin kaybedeni Antalyaspor taraftarları da futbolcularını tribünlere çağırarak teselli etti.

<p>Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef'e verildi. </p>
7
/
53

Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef'e verildi.

<p>Finalist Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldıktan sonra kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışladı.</p>
8
/
53

Finalist Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldıktan sonra kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışladı.

<p>Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı.</p>
9
/
53

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı.

10
/
53

11
/
53

12
/
53

13
/
53

<p><br></p>
14
/
53


15
/
53

16
/
53

17
/
53

18
/
53

19
/
53

20
/
53

21
/
53

22
/
53

23
/
53

24
/
53

25
/
53

26
/
53

27
/
53

28
/
53

29
/
53

30
/
53

31
/
53

32
/
53

33
/
53

34
/
53

35
/
53

36
/
53

37
/
53

38
/
53

39
/
53

40
/
53

41
/
53

42
/
53

43
/
53

44
/
53

45
/
53

46
/
53

47
/
53

48
/
53

49
/
53

50
/
53

51
/
53

52
/
53

53
/
53

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.