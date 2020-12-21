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Lille - PSG maçında Burak Yılmaz'dan kral hareket!

Lille - PSG maçında Burak Yılmaz'dan kral hareket!
21 Aralık 2020 Pazartesi

Gol kralı Burak Yılmaz, Fransa'da Lille formasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli golcü 0-0 biten PSG maçında gol atamasa da 90+3'te yaptığı hareketle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında Lille, evinde Paris Saint-Germain (PSG) ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında Lille, evinde Paris Saint-Germain (PSG) ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

<p>Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.</p>
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Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.

<p>Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.</p>
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Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

<p>İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.</p>
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İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

<p>Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. </p>
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Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 

<p>PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.</p>
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PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

<p>Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.</p>
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Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

<p>Karşılaşmada Burak ve Zeki, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyundan çıktı.</p>
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Karşılaşmada Burak ve Zeki, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyundan çıktı.

Maça damga vuran olay ise 90+3'te yaşandı.
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Maça damga vuran olay ise 90+3'te yaşandı.

<p>Burak Yılmaz, 90+3'te sol taç çizgisi kenarında PSG'li iki futbolcuyla mücadeleye girdi.</p>
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Burak Yılmaz, 90+3'te sol taç çizgisi kenarında PSG'li iki futbolcuyla mücadeleye girdi.

<p>Maçın hakemi Lille lehine taç atışı kararı verdi. PSG'li oyuncular karşılaşmanın bitimine saniyeler kala bu karara yoğun şekilde itiraz etti.</p>
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Maçın hakemi Lille lehine taç atışı kararı verdi. PSG'li oyuncular karşılaşmanın bitimine saniyeler kala bu karara yoğun şekilde itiraz etti.

<p>Burak Yılmaz bu noktada devreye girerek hakemin kararını <b>'Hocam benden çıktı' </b>diyerek düzeltti.</p>
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Burak Yılmaz bu noktada devreye girerek hakemin kararını 'Hocam benden çıktı' diyerek düzeltti.

<p>Daha sonra hakem Francois Letexier, taç atışını PSG lehine verdi ve Burak Yılmaz'a teşekkür etti.</p>
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Daha sonra hakem Francois Letexier, taç atışını PSG lehine verdi ve Burak Yılmaz'a teşekkür etti.

<p>Fransa'da maçı naklen anlatan yayıncı kuruluş spikeri de duruma bir hayli şaşırdı ve milli futbolcumuzu takdir etti.</p>
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Fransa'da maçı naklen anlatan yayıncı kuruluş spikeri de duruma bir hayli şaşırdı ve milli futbolcumuzu takdir etti.

<p>Burak Yılmaz'ın önemli bir Fair-Play davranışı sergilediğini izleyicilere aktardı.</p>
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Burak Yılmaz'ın önemli bir Fair-Play davranışı sergilediğini izleyicilere aktardı.

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