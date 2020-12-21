Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.
İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.
Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.
Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.
Karşılaşmada Burak ve Zeki, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyundan çıktı.
Burak Yılmaz, 90+3'te sol taç çizgisi kenarında PSG'li iki futbolcuyla mücadeleye girdi.
Maçın hakemi Lille lehine taç atışı kararı verdi. PSG'li oyuncular karşılaşmanın bitimine saniyeler kala bu karara yoğun şekilde itiraz etti.
Burak Yılmaz bu noktada devreye girerek hakemin kararını 'Hocam benden çıktı' diyerek düzeltti.
Daha sonra hakem Francois Letexier, taç atışını PSG lehine verdi ve Burak Yılmaz'a teşekkür etti.
Fransa'da maçı naklen anlatan yayıncı kuruluş spikeri de duruma bir hayli şaşırdı ve milli futbolcumuzu takdir etti.
Burak Yılmaz'ın önemli bir Fair-Play davranışı sergilediğini izleyicilere aktardı.