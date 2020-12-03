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DOKTORA 2.766 TL





Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.