Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyordu. 2020 Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammının yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu.
Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı. Buna göre; Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
MEMUR VE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3'lük enflasyon zammı alacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları imzalanan toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 3 artırılacak.
2020 yılı Haziran – Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 4’ü aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaş ve aylıklara yansıtılacak.
Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 3 zamma ilave olarak Haziran – Aralık dönemi enflasyonunun yüzde 4’ü aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar.
YÜZDE 4 ZAM YAPILMIŞTI
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.
Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.
MEMURA YÜZDE 3 EK ZAM İMKANI
Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
SSK ve Bağkur emeklileri son altı aylık enflasyona göre zam alıyor. SSK ve Bağ – Kur emeklileri ise doğrudan Haziran – Aralık ayı enflasyonuna göre zam alacaklar. SSK ve Bağ – Kur emeklileri bu çerçevede yüzde 7 veya üzerinde bir zam alacaklar.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
YENİ YILDA KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL
Takvim'in haberine göre; En düşük emekli aylığı; esnafta 1.999 ya da 2006 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak.
Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.
MEMURA EN AZ 3.918 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.
YAŞLIYA 749 TL
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 747,07 ya da 749,56 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 598-897 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 596,36 veya 598,35 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 894,54 ya da 897,52 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.627 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.766 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.
Elvan, 'Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız' ifadelerini kullandı.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.
AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP EĞİTİM
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu.
Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu.
Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,
yüzde 4,51 ile ulaştırma,
Yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler
ve yüzde 1,69 ile ev eşyası oldu.