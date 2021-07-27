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DİEGO PEROTTİ







Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor. Ne Pereira'nın ne de Fenerbahçe Yönetimi'nin Perotti konusunda bir tasarrufu bulunmuyor; Perotti ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesinden çıkmak istemiyor.