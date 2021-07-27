Fenerbahçe'de Frey, Harun Tekin'in başka takımlara imza atması, Thiam, Sadık, Ademi'nin kadro dışı bırakılması ve Gökhan Gönül'ün de sarı-lacivertli formaya veda etmesinin ardından ikinci dalga için tüm planlar yapıldı.
MİHA ZAJC
Sezonu Genoa'da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanması planlanıyor.
ZANKA
Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Zanka şu anda Danimarka'da bulunuyor. Takımda düşünülmeyen Zanka kendisine takım arıyor.
MAURİCİO LEMOS
Geçtiğimiz sadece 8 maç oynayıp beğenilmeyen Uruguaylı oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Yönetimi, Lemos'un menajerine takım bulması konusunda talimat verdi.
DİEGO PEROTTİ
Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor. Ne Pereira'nın ne de Fenerbahçe Yönetimi'nin Perotti konusunda bir tasarrufu bulunmuyor; Perotti ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesinden çıkmak istemiyor.
SİNAN GÜMÜŞ
2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor. Şu ana kadar Pereira tarafından geçer not alamayan Sinan Gümüş için son karar önümüzdeki hafta içerisinde verilecek.
NABIL DIRAR
Fenerbahçe ile çalışmalara devam eden ve son olarak Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki Nabil Dirar sarı-lacivertli formaya veda edecek.
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