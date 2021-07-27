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Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 6 ayrılık daha

Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de 6 ayrılık daha
27 Temmuz 2021 Salı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kadroyu daraltma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli takımda 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak.

<p>Fenerbahçe'de Frey, Harun Tekin'in başka takımlara imza atması, Thiam, Sadık, Ademi'nin kadro dışı bırakılması ve Gökhan Gönül'ün de sarı-lacivertli formaya veda etmesinin ardından ikinci dalga için tüm planlar yapıldı.</p>
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Fenerbahçe'de Frey, Harun Tekin'in başka takımlara imza atması, Thiam, Sadık, Ademi'nin kadro dışı bırakılması ve Gökhan Gönül'ün de sarı-lacivertli formaya veda etmesinin ardından ikinci dalga için tüm planlar yapıldı.

<p><b>MİHA ZAJC</b><br></p><p><br></p><p>Sezonu Genoa'da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanması planlanıyor.</p>
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MİHA ZAJC


Sezonu Genoa'da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanması planlanıyor.

<p><b>ZANKA</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Zanka şu anda Danimarka'da bulunuyor. Takımda düşünülmeyen Zanka kendisine takım arıyor.</p>
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ZANKA


Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Zanka şu anda Danimarka'da bulunuyor. Takımda düşünülmeyen Zanka kendisine takım arıyor.

<p><b>MAURİCİO LEMOS</b><br></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz sadece 8 maç oynayıp beğenilmeyen Uruguaylı oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Yönetimi, Lemos'un menajerine takım bulması konusunda talimat verdi.</p>
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MAURİCİO LEMOS


Geçtiğimiz sadece 8 maç oynayıp beğenilmeyen Uruguaylı oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Yönetimi, Lemos'un menajerine takım bulması konusunda talimat verdi.

<p><b>DİEGO PEROTTİ</b><br></p><p><br></p><p>Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor. Ne Pereira'nın ne de Fenerbahçe Yönetimi'nin Perotti konusunda bir tasarrufu bulunmuyor; Perotti ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesinden çıkmak istemiyor.</p>
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DİEGO PEROTTİ


Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor. Ne Pereira'nın ne de Fenerbahçe Yönetimi'nin Perotti konusunda bir tasarrufu bulunmuyor; Perotti ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesinden çıkmak istemiyor.

<p><b>SİNAN GÜMÜŞ</b><br></p><p><br></p><p>2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor. Şu ana kadar Pereira tarafından geçer not alamayan Sinan Gümüş için son karar önümüzdeki hafta içerisinde verilecek. </p>
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SİNAN GÜMÜŞ


2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor. Şu ana kadar Pereira tarafından geçer not alamayan Sinan Gümüş için son karar önümüzdeki hafta içerisinde verilecek.

<p><b>NABIL DIRAR</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe ile çalışmalara devam eden ve son olarak Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki Nabil Dirar sarı-lacivertli formaya veda edecek.</p><p><br></p><p>Sporx</p>
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NABIL DIRAR


Fenerbahçe ile çalışmalara devam eden ve son olarak Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki Nabil Dirar sarı-lacivertli formaya veda edecek.


Sporx

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