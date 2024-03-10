İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Şampiyonluk yarışında kritik mücadele! Fenerbahçe-Pendikspor maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Şampiyonluk yarışında kritik mücadele! Fenerbahçe-Pendikspor maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Şampiyonluk yarışında kritik mücadele! Fenerbahçe-Pendikspor maçı öncesi dikkat çeken istatistikler
10 Mart 2024 Pazar

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 maç eksiği ile 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu akşam kritik Pendikspor maçına çıkacak. Sarı lacivertli ekip bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Maç öncesi iki takımın istatistiklerini derledik. İşte o istatistikler...

<p>Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistiği sizler için derledik.</p>
1
/
11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistiği sizler için derledik.

<p><b>FENERBAHÇE, İLK KEZ KONUK EDECEK</b></p><p>Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Pendikspor'u ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar evinde karşılaştığı 73 takım arasında sadece Aydınspor (1B 2M) ve Ümraniyespor'u (1B) mağlup edemedi.</p>
2
/
11

FENERBAHÇE, İLK KEZ KONUK EDECEK

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Pendikspor'u ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar evinde karşılaştığı 73 takım arasında sadece Aydınspor (1B 2M) ve Ümraniyespor'u (1B) mağlup edemedi.

<p><b>İLK RESMİ MAÇI KAZANAN PENDİK</b></p><p>Kulüp tarihinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu ilk resmi maçı 1999/2000 Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanan Pendikspor, daha sonraki iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (Süper Lig & Türkiye Kupası).</p>
3
/
11

İLK RESMİ MAÇI KAZANAN PENDİK

Kulüp tarihinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu ilk resmi maçı 1999/2000 Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanan Pendikspor, daha sonraki iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (Süper Lig & Türkiye Kupası).

<p><b>SON 17 MAÇTA KAYBETMEDİ</b></p><p>Süper Lig'deki son 17 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (13G 4B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2010-Ekim 2011 arasındaki 27 karşılaşmalık süreçte yakaladı (Aykut Kocaman).</p>
4
/
11

SON 17 MAÇTA KAYBETMEDİ

Süper Lig'deki son 17 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (13G 4B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2010-Ekim 2011 arasındaki 27 karşılaşmalık süreçte yakaladı (Aykut Kocaman).

<p><b>SON 4 MAÇTIR MAĞLUP</b></p><p>Süper Lig'de çıktığı son dört maçı kaybeden Pendikspor, üst üste 5+ lig mağlubiyeti aldığı son süreci 2020/21 2. Lig sezonunda yaşadı (6 maç).</p>
5
/
11

SON 4 MAÇTIR MAĞLUP

Süper Lig'de çıktığı son dört maçı kaybeden Pendikspor, üst üste 5+ lig mağlubiyeti aldığı son süreci 2020/21 2. Lig sezonunda yaşadı (6 maç).

<p><b>13 MAÇIN 10'U FENERBAHÇE'NİN</b></p><p>Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 13 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (3B), bu süreçteki üç puan kaybını da iç sahada yaşadı (3-3 vs Ümraniyespor, 3-3 vs İstanbulspor & 1-1 vs Samsunspor).</p>
6
/
11

13 MAÇIN 10'U FENERBAHÇE'NİN

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 13 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (3B), bu süreçteki üç puan kaybını da iç sahada yaşadı (3-3 vs Ümraniyespor, 3-3 vs İstanbulspor & 1-1 vs Samsunspor).

<p><b>TEK GALİBİYET İSTANBULSPOR'A</b></p><p>Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Pendikspor (1G 2B 2M), tek galibiyetini İstanbulspor'u 4-2 mağlup ederek aldı (Kasım 2023).</p>
7
/
11

TEK GALİBİYET İSTANBULSPOR'A

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Pendikspor (1G 2B 2M), tek galibiyetini İstanbulspor'u 4-2 mağlup ederek aldı (Kasım 2023).

<p><b>ENLERİN TAKIMI FENERBAHÇE</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan (72), net gol pozisyonuna giren (122), isabetli şut çeken (196), gol beklentisi yakalayan (70.4 xG) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (998) takım Fenerbahçe.</p>
8
/
11

ENLERİN TAKIMI FENERBAHÇE

Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan (72), net gol pozisyonuna giren (122), isabetli şut çeken (196), gol beklentisi yakalayan (70.4 xG) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (998) takım Fenerbahçe.

<p><b>CEZA SAHASI DIŞINDAN 10 GOL</b></p><p>Süper Lig'in 2023/24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (10; Kasımpaşa ile eşit), bu bölgeden en fazla gole izin veren iki ekipten biri Pendikspor (12; Beşiktaş ile eşit).</p>
9
/
11

CEZA SAHASI DIŞINDAN 10 GOL

Süper Lig'in 2023/24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (10; Kasımpaşa ile eşit), bu bölgeden en fazla gole izin veren iki ekipten biri Pendikspor (12; Beşiktaş ile eşit).

<p><b>TADIC, BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Dusan Tadic, Jeremain Lens'ten (2016/17'de 11) bu yana çift haneli sayılara ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor. Tadic, bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda (22).</p>
10
/
11

TADIC, BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Dusan Tadic, Jeremain Lens'ten (2016/17'de 11) bu yana çift haneli sayılara ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor. Tadic, bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda (22).

<p><b>THIAM, 5 MAÇTA 3 GOLDE PAY SAHİBİ</b></p><p>Pendikspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısına doğrudan katkı sağlayan Mame Thiam (3 gol & 3 asist), Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).</p>
11
/
11

THIAM, 5 MAÇTA 3 GOLDE PAY SAHİBİ

Pendikspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısına doğrudan katkı sağlayan Mame Thiam (3 gol & 3 asist), Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.