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CEZA SAHASI DIŞINDAN 10 GOL

Süper Lig'in 2023/24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (10; Kasımpaşa ile eşit), bu bölgeden en fazla gole izin veren iki ekipten biri Pendikspor (12; Beşiktaş ile eşit).