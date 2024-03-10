Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistiği sizler için derledik.
FENERBAHÇE, İLK KEZ KONUK EDECEK
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Pendikspor'u ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar evinde karşılaştığı 73 takım arasında sadece Aydınspor (1B 2M) ve Ümraniyespor'u (1B) mağlup edemedi.
İLK RESMİ MAÇI KAZANAN PENDİK
Kulüp tarihinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu ilk resmi maçı 1999/2000 Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanan Pendikspor, daha sonraki iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (Süper Lig & Türkiye Kupası).
SON 17 MAÇTA KAYBETMEDİ
Süper Lig'deki son 17 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (13G 4B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2010-Ekim 2011 arasındaki 27 karşılaşmalık süreçte yakaladı (Aykut Kocaman).
SON 4 MAÇTIR MAĞLUP
Süper Lig'de çıktığı son dört maçı kaybeden Pendikspor, üst üste 5+ lig mağlubiyeti aldığı son süreci 2020/21 2. Lig sezonunda yaşadı (6 maç).
13 MAÇIN 10'U FENERBAHÇE'NİN
Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 13 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (3B), bu süreçteki üç puan kaybını da iç sahada yaşadı (3-3 vs Ümraniyespor, 3-3 vs İstanbulspor & 1-1 vs Samsunspor).
TEK GALİBİYET İSTANBULSPOR'A
Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Pendikspor (1G 2B 2M), tek galibiyetini İstanbulspor'u 4-2 mağlup ederek aldı (Kasım 2023).
ENLERİN TAKIMI FENERBAHÇE
Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan (72), net gol pozisyonuna giren (122), isabetli şut çeken (196), gol beklentisi yakalayan (70.4 xG) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (998) takım Fenerbahçe.
CEZA SAHASI DIŞINDAN 10 GOL
Süper Lig'in 2023/24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (10; Kasımpaşa ile eşit), bu bölgeden en fazla gole izin veren iki ekipten biri Pendikspor (12; Beşiktaş ile eşit).
TADIC, BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Dusan Tadic, Jeremain Lens'ten (2016/17'de 11) bu yana çift haneli sayılara ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor. Tadic, bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda (22).
THIAM, 5 MAÇTA 3 GOLDE PAY SAHİBİ
Pendikspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısına doğrudan katkı sağlayan Mame Thiam (3 gol & 3 asist), Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).