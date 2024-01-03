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  • Sis bulutlarıyla bütünleşen 1915 Çanakkale Köprüsü etkileyici manzara oluşturdu

Sis bulutlarıyla bütünleşen 1915 Çanakkale Köprüsü etkileyici manzara oluşturdu

Sis bulutlarıyla bütünleşen 1915 Çanakkale Köprüsü etkileyici manzara oluşturdu
3 Ocak 2024 Çarşamba

Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü büyüledi

<p>Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. </p>
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

<p>Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.</p>
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Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

<p>Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. </p>
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Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

<p>Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. </p>
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

<p>Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.</p>
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Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

<p>2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi.</p>
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2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi.

<p>Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsüyle adeta büyüledi.</p>
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Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsüyle adeta büyüledi.

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