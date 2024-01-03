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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.