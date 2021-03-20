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  • Trabzonspor-Ankaragücü maçında Hikmet Karaman olay oldu! Rekorları alt üst eden maçta Abdullah Avcı'dan bir ilk

Trabzonspor-Ankaragücü maçında Hikmet Karaman olay oldu! Rekorları alt üst eden maçta Abdullah Avcı'dan bir ilk

Trabzonspor-Ankaragücü maçında Hikmet Karaman olay oldu! Rekorları alt üst eden maçta Abdullah Avcı'dan bir ilk
20 Mart 2021 Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçına Caleb Ekuban ile Djaniny damgasını vurdu. Hikmet Karaman maçta tepki gösterirken, Abdullah Avcı'dan rekor geldi...

<p>Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynadığı Süper Lig'in 31. hafta maçında önemli ilkler yaşandı.</p>
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Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynadığı Süper Lig'in 31. hafta maçında önemli ilkler yaşandı.

<p>Süper Lig'de 9 maçtır gol hasreti çeken Ekuban, Ankaragücü karşısında ilk 45 dakikada 2 gol birden attı. </p>
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Süper Lig'de 9 maçtır gol hasreti çeken Ekuban, Ankaragücü karşısında ilk 45 dakikada 2 gol birden attı.

<p>26 yaşındaki oyuncunun yeniden gollerle buluşması, bordo-mavili taraftarları sevindirdi ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.</p>
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26 yaşındaki oyuncunun yeniden gollerle buluşması, bordo-mavili taraftarları sevindirdi ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

<p>Ekuban, rakip fileleri havalandıramadığı son 9 maçta yalnızca Denizlispor karşısında 1 asist yapmıştı.</p>
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Ekuban, rakip fileleri havalandıramadığı son 9 maçta yalnızca Denizlispor karşısında 1 asist yapmıştı.

<p><b>SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK</b></p>
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SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK

<p>Ankaragücü karşısında 8 ve 28. dakikalarda ağları havalandıran Ekuban, 11 gole doğrudan katkı sağlayarak Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı. </p>
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Ankaragücü karşısında 8 ve 28. dakikalarda ağları havalandıran Ekuban, 11 gole doğrudan katkı sağlayarak Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı.

<p>Ganalı futbolcu, bu sezon 8 gol, 3 asiste ulaştı.</p><p>Ayrıca Ekuban, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.</p>
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Ganalı futbolcu, bu sezon 8 gol, 3 asiste ulaştı.

Ayrıca Ekuban, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.

<p>Trabzonspor'un ikinci golünde asisti yapan ve üçüncü golünü atan Djaniny de Süper Lig'de bir ilk yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.</p>
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Trabzonspor'un ikinci golünde asisti yapan ve üçüncü golünü atan Djaniny de Süper Lig'de bir ilk yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

<p><b>REKOR SAYIDA ŞUT</b></p>
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REKOR SAYIDA ŞUT

<p>Ayrıca bordo-mavililer, 6 kez rakip kaleyi yoklayarak bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği ilk yarıyı Ankaragücü karşısında oynadı.</p>
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Ayrıca bordo-mavililer, 6 kez rakip kaleyi yoklayarak bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği ilk yarıyı Ankaragücü karşısında oynadı.

<p><b>HİKMET KARAMAN'DAN TEPKİ</b></p>
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HİKMET KARAMAN'DAN TEPKİ

<p>Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, mücadelenin ilk yarısında hakeme gösterdiği tepki dikkat çekti.</p><p>Oyuncusuna yapılan hareketten sonra kart bekleyen Hikmet Karaman, yedek kulübesinde çılgına döndü. Hakem Zorbay Küçük, tecrübeli teknik adamı sarı kartla cezalandırdı.</p>
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Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, mücadelenin ilk yarısında hakeme gösterdiği tepki dikkat çekti.

Oyuncusuna yapılan hareketten sonra kart bekleyen Hikmet Karaman, yedek kulübesinde çılgına döndü. Hakem Zorbay Küçük, tecrübeli teknik adamı sarı kartla cezalandırdı.

<p>Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçta yalnızca 1 gol kalesinde gören Ankara ekibi, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 3 gol yedi.</p>
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Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçta yalnızca 1 gol kalesinde gören Ankara ekibi, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 3 gol yedi.

<p>Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçında dört gol atan <span >Trabzonspor</span><span >, aynı zamanda bu sezonki en farklı galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı</span></p>
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Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçında dört gol atan Trabzonspor, aynı zamanda bu sezonki en farklı galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı

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