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Her panelden 30 saniyede bir veri gelecek

Korkmaz, yapay zeka destekli bir altyapı kurduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

'244 bin 80 panelin hemen hemen her birinden her 30 saniyede bir veri gelecek. İşletme açısından bir panelin verimsizliğine bile tahammülümüz yok. İşletsel anlamda yüzde 99,99 emre amadelik gibi bir hedefimiz var. Yapımızı bu yönde kurguluyoruz. Sahamız çok büyük, 2 milyon metrekare. Saha güvenlik açısından da işletmesi zor bir alan. Bu nedenle genelde askeri tesislerde kullanılan radar teknolojisiyle bir güvenlik sistemi kuruyoruz. Sızmalara ya da oluşabilecek vandalizme karşı teknolojik altyapıyla sahamızı korumayı planlıyoruz. Bu sahada 360 derece radarlar var. Tehdidin sınıfına göre reaksiyon verebilecek otonom altyapıya sahip bir santral olacak.'