0,69 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Yeni konut kredisi 0.69 faiz hesaplama örneği

0,69 konut kredisi hesaplaması, orta gelirlilere yönelik konut projesinin ayrıntılarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Yeni konut projesinde kredi faiz oranı 0,69 olacak. Sağlanacak konut kredisi İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde ise en çok 2 milyon lira olacak. Peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenen projede ödeme için azami vade 15 yıl olacak. Peki orta gelirliye konut kampanyasının 0,69 konut kredisi nasıl hesaplanır? İşte yeni konut kredisi 0.69 faiz hesaplamasına dair detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla orta gelir grubuna hitap edecek düşük kredi faizli yeni bir konut projesi kampanyası başlatıldı.

Orta gelirliye konut kampanyası kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Yeni konut projesi için hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son 1 yılda ikamet ediyor olmak şartı var. Ayrıca 0,69 konut kredisiyle alınan ev, 5 yıl boyunca satılamayacak.

0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Bankalar tarafından sağlanacak 0,69 konut kredisinde finansman, 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak. Kredi, sadece sıfır konutlar için geçerli olacak.

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak. Peki 0,69 konut kredisi nasıl hesaplanır?

İşte 15 yıl vadede 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 TL geri ödemeli konut kredisi hesaplama örneği

YENİ KONUT KREDİSİ 0.69 FAİZ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

TUTAR - VADE - TOPLAM MALİYET - FAİZ ORANI - AYLIK TAKSİT

600.000 TL - 96 AY - 822,493,82 TL - % 0,69 - 8,567,64 TL

600.000 TL - 108 AY - 853,047,37 TL - % 0,69 - 7,898,59 TL

700.000 TL - 96 AY - 959,576,12 TL - % 0,69 - 9,995,58 TL

800.000 TL - 96 AY - 1.096,658,42 TL - % 0,69 - 11,423,53 TL

900.000 TL - 96 AY - 1.233,740,72 TL - % 0,69 - 12.851,47 TL

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

Orta gelirliye konut kampanyası şartları nelerdir? Yeni konut kampanyasına başvurular ne zaman?