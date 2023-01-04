Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak olarak hazırladığı konut projesinde kredi faiz oranı 0,69 olacak. Peşinat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Peki orta gelirliye konut kampanyasının başvuru şartları nelerdir? Yeni konut kampanyasına başvurular ne zaman? İşte başvuru şartları ve kampanyaya dair merak edilenler..

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, orta gelir grubuna hitap edecek düşük kredi faizli yeni bir konut projesi kampanyası başlıyor.

Orta gelirliye konut kampanyası kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASININ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Orta gelirliye konut kampanyasında banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

Yeni konut kampanyasından yararlanmak için üzerinize kayıtlı ev olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor.

Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Yeni konut kampanyasından alınacak olan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.

Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.

Vatandaşların ilk 3 yıldaki aylık taksitlerinin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

Yüklenici firmalar da konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa destek sağlayacak.

Yeni konut kampanyası kapsamında kredi kullanılabilecek konutlar ise şöyle sınıflandırıldı:

- Tamamlanmış konutlar

- Belirli oranlarda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterine uygun konutlar

- Yapımına başlanacak konutlar

İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması bekleniyor. Başvurular banka şubelerinden yapılacak. Kampanya 16 Ocak'ta başlayacak. Kampanyaya ilişkin ayrıntılar kurulacak web sitesi üzerinden paylaşılacak.

Kampanya sürecinin şeffaf şekilde ilerlemesi ve fiyat takibi için de bir komisyon kurulacak.

YENİ KONUT KAMPANYASINA BAŞVURULAR NE ZAMAN?



Orta gelirliye konut kampanyasına başvurular 16 Ocak'ta başlayacak.