İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,908
  • EURO
    33,4157
  • ALTIN
    2014.77
  • BIST100
    9336.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun teması belli oldu
Güncel

1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun teması belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), 1-3 Mart'ta 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 14:55 - Güncelleme:
1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun teması belli oldu
ABONE OL

Keçeli, X sosyal medya hesabından, ADF ile ilgili paylaşım yaptı.

Bu yıl 1-3 Mart'ta düzenlenecek ADF'ye 9 gün kaldığını hatırlatan Keçeli, forumun bu yılki temasının "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" olduğunu belirtti.

Keçeli, ADF'de küresel konulardan bölgesel sorunlara, farklı başlıklarda 50 oturum düzenleneceği bilgisini paylaşarak, "20 Şubat itibarıyla, 22 devlet ve hükümet başkanı ile 60'ı dışişleri bakanı olmak üzere bakan düzeyinde yaklaşık 80 katılımcının foruma katılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bu sayının daha da artacağını aktaran Keçeli, gençler, kanaat önderleri, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan yüzlerce misafirin ADF'de yer alacağını kaydetti.

  • Antalya Diplomasi Forumu
  • Krize Diplomasi
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.