1 Ekim 2021'de gözaltına alınmıştı... Gürcistan görüntüleri paylaştı

Gürcistan Özel Cezaevi Servisince yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te bulunan Vivamedi Kliniğinde aylardır devam eden tedavi süreci ile ilgili görüntünün paylaşılmasına karar verildiği belirtildi.

Saakaşvili'nin klinik çalışanlarına karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, eski cumhurbaşkanının sağlık personeline karşı "saldırgan" davranışlar sergilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüde, amacı adaletin uygulanmasını engellemek, toplumu ve uluslararası ortakları yanıltmak olan Mihail Saakaşvili'nin sahte davranışları açıkça görülüyor." denildi.

- SAAKAŞVİLİ YURT DIŞINDA TEDAVİ EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Sağlık durumunun gittikçe kötüye gittiğini savunan Saakaşvili ise, tutukluluk sürecinde kendi haklarının ihlal edildiğini ifade ederek, mahkemenin kararıyla sağlık tedavisi için yurt dışına gönderilmesini talep ediyor.

- SAAKAŞVİLİ'NİN HAKLARINI KORUYORUZ

Gürcistan Adalet Bakanı Yardımcısı Beka Dzamaşvili de yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin tutukluluk sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Saakaşvili'yi bugüne kadar 1500'den fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Dzamaşvili, Saakaşvili'nin durumu hakkında düzenli olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını bilgilendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

- SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, Gürcistan'da Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapmış, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Tutuklu Saakaşvili daha sonra 21 Şubat-10 Mart tarihlerinde tekrar açlık grevi yapmıştı.

Gürcistan'ın Rustavi kentinde tutulduğu 12. hapishanede sağlığı kötüye gittiği iddia edilen Saakaşvili, sağlık durumunun tespiti için 12 Mayıs'ta başkent Tiflis'teki "Vivamedi" kliniğine nakledilmişti.

Saakaşvili, söz konusu klinikte tutuklu olarak tedavi görüyor.