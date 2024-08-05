İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4142
  • EURO
    36,807
  • ALTIN
    2566.74
  • BIST100
    9921.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

1 haftada 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 192 kişinin yardımına koştu.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
1 haftada 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı
ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ile kadınlar plajı, Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında görev yapıyor.

Ekipler, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Cebeci'de 58, Kovanağzı'nda 3, Kumcağız'da 43, Miço Kadınlar Plajı'nda 2, Kerpe'de 7, Sarısu'da 5, Seyrek'te 7, Bağırganlı'da 18, Karamürsel'de 5, Ereğli Sahili'nde 3, Darıca'da 9 ve Bayramoğlu'nda 3 olmak üzere toplam 163 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 24 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

- SAKARYA'DA CANKURTARANLAR 29 KİŞİYE "CAN SİMİDİ" OLDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 29 kişiye müdahale etti.

Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan cankurtaranlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için çalışıyor.

Toplamda 45 kulede jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle hizmet veren cankurtaranlar, geçen hafta dalga ve rip akıntıları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 29 kişinin yardımına koştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.