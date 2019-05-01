1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan minibüs devrildi
Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
- DHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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