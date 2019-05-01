1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.